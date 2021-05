Aanmeldingen druppelen binnen voor WK terraszitten, wie wint een week gratis drinken?

"Wie is er om 6.00 uur 's ochtends op een terras te vinden?" Die vraag gaat horecaondernemer Martijn Wieleman dit weekend beantwoorden. Hij organiseert het WK (Westervoorts Kampioenschap) terraszitten. De aanmeldingen druppelen binnen. "Maar er is nog plek voor meer deelnemers."

De nieuwe openingstijden van het terras, tussen 6.00 en 20.00 uur, riepen vragen op bij de eigenaar van Zalencentrum Wieleman in Westervoort. Hij bedacht een actie en op Facebook plaatste hij een oproep. "Wie is er zo (prettig) gestoord dat 'ie dit (een dag) lang vol kan houden en wint naast de eeuwige roem een week lang gratis drinken op ons terras?" De regels zijn duidelijk: kom om 6.00 uur en wie het langst blijft zitten, wint het WK.

"Het komt eigenlijk bij de collega's uit Breda vandaan", geeft Wieleman toe. "Maar wij geven er een eigen Westervoorts sausje aan en zijn begonnen met 'Tag die Gek' op Facebook." Wieleman is best tevreden over de animo tot zover. "Er hebben zich al wat mensen aangemeld en er wordt ook veel naar gevraagd. Ik verwacht nog meer aanmeldingen."

Een gratis ontbijtje bij de start

De weersverwachting helpt niet mee, erkent de horecaondernemer. "Maar we gaan er alles aan doen om het de mensen comfortabel te maken. We hebben een overdekt terras, met heaters en windschermen." En bij aanvang, krijgen de deelnemers een gratis ontbijtje. "Het weer dat nu verwacht wordt, kunnen we goed hebben", aldus Wieleman.

In elk geval vier personen gaan zaterdag de strijd met elkaar aan om 'eeuwige roem' en een week lang gratis drinken bij Wieleman. Over een gelijkspel is ook nagedacht: bij gelijke tijd wint degene met de hoogste rekening.