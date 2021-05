Man cel in voor verkrachting in Doetinchem

Een 27-jarige man is dinsdag door de Rechtbank Gelderland veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor een verkrachting. Hij had in februari 2020 een vrouw in haar huis in Doetinchem gedwongen tot seks.

De man, geboren in Soedan en momenteel zonder vaste woon- of verblijfplaats, verscheen zelf niet op de zitting. Volgens het slachtoffer hadden ze eerst met wederzijdse toestemming seks, maar drong hij daarna tegen haar wil in zowel haar vagina als haar anus binnen. De man ontkende dit, maar de rechtbank gaat mee in het verhaal van de vrouw. Dit omdat haar verhaal wordt ondersteund door DNA-onderzoek.



De dader is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Dit is lager dan de door de officier van justitie geëiste celstraf van drie jaar. Volgens de rechtbank valt de straf lager uit omdat onder meer is gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken.