Studenten worden opgeroepen mee te doen aan landelijke staking

Met leuzen van biologisch afbreekbare stoepverf als 'Fuck het leenstelsel' en 'Staak mee op 3 juni' worden vanaf vandaag in Wageningen zo veel mogelijk studenten gemobiliseerd. De studenten worden opgeroepen donderdag 3 juni mee te doen aan de landelijke studentenstaking in Den Haag.

Nu de politieke partijen nog in de formatiegesprekken zitten hopen de landelijke studentenvakbond LSVb en FNV Young dat politiek Den Haag afstand doet van het huidige leenstelsel en terug gaat naar de basisbeurs. Ook in een aantal andere studentensteden worden de komende dagen mobiliteitsacties gevoerd.

Een van de studenten die meedoet aan de studentenactie in Wageningen is de 23-jarige Steven Snijder. Hij volgt de master Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Wageningen Universiteit. "Na vier jaar studeren heb ik inmiddels zo'n 40.000 euro studieschuld opgebouwd. Ik denk nog twee jaar nodig te hebben om mijn studie af te ronden. Tegen die tijd heb ik een studieschuld opgebouwd van 60.000 euro. Dat is de aanschafwaarde van een dikke Tesla."

Compensatieregeling

LSVb en FNV Young willen ook dat de politiek de studenten compenseert die onder het huidige leenstelsel vallen. "We zijn nog met de studenten in gesprek over de hoogte van de compensatie", vertelt Amal Azdad van FNV Young. "Ook de basisbeurs zal terug moeten komen in een andere vorm. Want in de afgelopen jaren is het collegegeld flink gestegen."