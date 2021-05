Jeukrups laat op zich wachten, meeste overlast verwacht in juli

Door het koude weer komt de periode met overlast van de eikenprocessierups veel later dan normaal. Dat verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. Waarschijnlijk begint de overlast pas in de eerste week van juni, weken later dan vorig jaar.

Door de koude aprilmaand en frisse start van mei zijn eikenbomen op veel plekken pas net uitgelopen. Uit cijfers van de universiteit van Wageningen blijkt dat eiken in de afgelopen 20 jaar niet eerder zo laat in blad kwamen.

In de bomen die net zijn uitgelopen, zijn bij metingen in Overijssel en Drenthe nog rupsen in het eerste larvestadium aangetroffen. Andere rupsen bevinden zich in het tweede stadium. Uit Ede komen soortgelijke meldingen binnen.

Nooit eerder zijn zo laat in mei nog eikenprocessierupsen in het eerste larvestadium gezien. De rupsen krijgen pas brandharen in het vierde stadium. Deze brandharen kunnen klachten geven als ze op je huid of in je ogen komen.

Minder overlast dan afgelopen jaren?

Omdat het nog wel even koel blijft, blijft de ontwikkeling van de rupsen waarschijnlijk achter ten opzichte van andere jaren. Het kenniscentrum denkt daarom dat de periode van de meeste overlast pas in juli komt.

Het kan zijn dat vogels in juli bij gebrek aan andere rupsen relatief meer eikenprocessierupsen eten. De overlast kan daardoor meevallen. "Of dat echt zo is, moet worden afgewacht", aldus het kenniscentrum.

