Geen apart LHBTI-beleid in 'regenbooggemeente' Apeldoorn

Er komt geen speciaal beleid voor LHBTI-ers in Apeldoorn. Dat besloot wethouder Cziesso. In februari stemde een grote meerderheid in de gemeenteraad voor Apeldoorn als 'regenbooggemeente'. Maar over hoe je dat vervolgens in de praktijk brengt, daarover is de politiek verdeeld.

Bij een 'regenbooggemeente' hoort ook ondertekening van de Intentieverklaring Regenboogbeleid. Zo kan de gemeente werken aan beleid voor LGBTI-mensen, om acceptatie, emancipatie en veiligheid te bevorderen.

Wethouder Detlev Cziesso (GroenLinks) vindt dat niet nodig. Het betekent dat er doelgroepenbeleid komt. En dat wil het gemeentebestuur niet. Volgens Cziesso doet Apeldoorn op dit moment genoeg voor LHBTI-ers. Ook daarom is er wat hem betreft geen apart beleid nodig. Een gemeentewoordvoerder verduidelijkt: "Bij ondertekening van de intentieverklaring zouden wij speciaal beleid moeten gaan schrijven voor iets wat we al doen."

'Ik sta voor gek'

Kartrekker van het plan was Danny Huizer van GroenLinks. Dat zijn wethouder de verklaring niet wil ondertekenen, vindt hij moeilijk. "Dit verbaast mij echt. Ik voel me nogal voor gek staan nu, want ik heb mij er juist voor hardgemaakt." Gert-Jan Walgemoed (VVD) was eveneens kartrekker. Ook hij is verbaasd, want er was afgesproken dat Apeldoorn vanaf nu regenbooggemeente is.

De indieners van het regenboogplan steken daarom morgen de koppen bij elkaar.

'Dit hoort er gewoon bij'

Lilian Haak van Groei van & Toekomst: "Dit gaat niet om wat er niet kan, maar om wat je niet wilt. De wethouder moet doen wat er gevraagd wordt. En een meerderheid heeft híerom gevraagd."

Sunita Biharie (SP): "Ik ben dit een beetje zat. Als er inclusief beleid moet komen, dan geeft het college niet thuis. Dat gebeurde ook met etnisch profileren. Het ís geen doelgroepenbeleid. Dit heeft alles te maken met gelijke rechten. Als je regenbooggemeente bent, hoort ondertekenen er gewoon bij."

Ook Arjan Groters van de Partij voor de Dieren en Philip de Groot van 50PLUS roepen de wethouder op de verklaring alsnog te ondertekenen.

Praktijk is belangrijk

De krijgt wethouder ook bijval. Martine Berends (PvdA): "Als je specifieke doelgroepen uitlicht, sluit je ook weer doelgroepen uit." In plaats van LHBTI-beleid ziet ze liever een jaarlijks overzicht van wat de gemeente allemaal doet om zich in te zetten voor hen. Wel heeft Berends er moeite mee dat de wethouder zonder overleg besluit iets anders te doen dan er was afgesproken.

Peter Messerschmidt van Lokaal Apeldoorn denkt net als Berends dat je altijd een groep uitsluit wanneer je er één naar voren haalt: "Om die reden waren wij ook tegen een regenboogzebrapad in onze gemeente, want wij willen een inclusief Apeldoorn zijn voor iedereen."

ChristenUnie-raadslid Jarrin van der Zande sluit zich daarbij aan "Het gaat om het doel: acceptatie bevorderen, bewustzijn creëren en laten zien dat hier geen plek is voor discriminatie. Van de wethouder begrijp ik dat wij dit op dit moment doen. Wat wij als raad nu moeten doen, is er scherp op zijn dat dit echt gebeurt."