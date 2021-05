Stenen eruit, groen erin in Breedeweg

De campagne Operatie Steenbreek Breedeweg ging maandagmiddag 17 mei van start in de plaatselijke Buurtmarkt. Om de lancering te vieren, deelden wethouder Sylvia Fleuren en heemraad Mathieu Gremmen vlinderstruikjes en folders uit aan de bezoekers van de supermarkt. De campagne is een van de veertig maatregelen die de gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland nemen tegen wateroverlast en verdroging in het dorp Breedeweg.

Wateroverlast in Breedeweg

De laatste jaren komt wateroverlast in de kern Breedeweg steeds vaker voor. Naast alle maatregelen die de gemeente hiervoor neemt, kunnen bewoners een steentje bijdragen om dit te voorkomen, door tuinverharding te vervangen door groen. Zeker als je bedenkt dat zo’n 65 procent van het verharde oppervlakte van Breedeweg particulier bezit is.

Hiermee maken we de kern Breedeweg mooier om te zien én we verminderen wateroverlast en verdroging. In een groene omgeving kan regenwater makkelijker in de grond wegzakken. Zo voorkomen we dat de straten blank staan en het regenwater bij mensen door hun huis loopt”

Het klimaat verandert. Er zijn vaker hoosbuien en dagen met tropische temperaturen. In Breedeweg leidt dat tot wateroverlast én verdroging. Wethouder Sylvia Fleuren, ambassadeur van Operatie Steenbreek Breedeweg: “Met Operatie Steenbreek willen we samen met inwoners de komende jaren zorgen voor een groener Breedeweg met minder stenen. Hiermee maken we de kern Breedeweg mooier om te zien én we verminderen wateroverlast en verdroging. In een groene omgeving kan regenwater makkelijker in de grond wegzakken. Zo voorkomen we dat de straten blank staan en het regenwater bij mensen door hun huis loopt”

Stenen eruit, groen erin

Door meer groen kan Breedeweg het veranderende klimaat beter aan. Groene tuinen en pleinen spelen daarbij een belangrijke rol. Een groene tuin is goed voor het opnemen van regenwater en zorgt ervoor dat het riool niet overbelast raakt. Ook zorgt het groen voor gratis verkoeling én is het een paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, een groene tuin heeft alleen maar voordelen. Daarom is het motto van de Steenbreek-campagne: Stenen eruit, groen erin!

Bewoners van Breedeweg reageerden enthousiast op de campagne. Gerrie Kuypers: “Goede actie, meer mensen mogen stenen vervangen door groen. Ik heb zelf net een boel planten gekocht.” Ook Jannie Bakker, die aan de rand van Breedeweg woont, nam graag een plantje mee: “Ik verbaas me erover dat er nog steeds mensen zijn die een nieuwe tuin met alleen stenen aanleggen. Terwijl je overal leest dat je beter planten in je tuin kunt zetten.”

Gratis tuinontwerp

Er kunnen allerlei drempels zijn om de tuin te vergroenen. Je kunt opzien tegen het geregel en de kosten om tegels of grind weg te brengen. Ook heeft niet iedereen groene vingers. Daarom helpt het campagneteam bewoners van Breedeweg die hun tuin willen vergroenen op weg met een ophaalservice en gratis tuinontwerp. Het Steenbreek-team voert de campagne vanuit De Bastei, centrum voor cultuur en natuurhistorie in Nijmegen en omstreken. De lokale hovenier Jan Langeveld helpt bewoners met het ontwerp van een groene tuin. Klik hier voor meer informatie over de Steenbreekcampagne.