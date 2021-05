Danny Hoekman: 'Roda mag geen probleem zijn voor NEC'

De voormalige linksbuiten begon zijn carrière bij NEC en maakte in 1986 een transfer naar Roda JC. Daar leek hij op weg naar de selectie van Oranje, toen een zware knieblessure hem anderhalf jaar aan de kant hield. Hoekman volgt NEC op de voet, maar heeft ook altijd nog een zwak voor Roda.

"Roda JC was in die tijd een club zoals AZ nu. De club speelde vaak Europees voetbal en haalde de bekerfinale. Maar de tijden zijn veranderd. Roda JC is in verval geraakt, nog erger dan NEC. Ik heb nog altijd gevoel voor alle clubs waar ik heb gespeeld, maar NEC zit echt in mijn rood-groen-zwarte hart. Ik ben geboren en opgegroeid in Nijmegen en kom al vanaf mijn vijfde jaar in De Goffert."

NEC sterker

De wedstrijd van donderdag ziet Hoekman vol vertrouwen tegemoet. "Roda mag geen probleem zijn. Ik sla NEC hoger aan, het moet raar lopen als ze de finale niet halen. Roda is veruit de minste ploeg in deze play-offs. Dat deze twee ploegen nu tegen elkaar staan, was voor mij geen verrassing. De ploegen die net niet promoveerden, hebben zo'n mentale dreun gekregen. Dat zijn ze niet meer van te boven gekomen. Zeker De Graafschap, maar dat zag je toch ook wel bij Almere."

Flow

"Ik snap de euforie bij NEC nu ook wel. Het is geweldig ook wat de supporters hebben gedaan, ook voor de flow in het elftal. En na zo'n 4-0 overwinning kan er ook echt wat groeien. De technische staf moet de wedstrijd alleen wel goed analyseren, want de zege was niet echt ergens op gebaseerd. Alles zat gelukkig mee. Almere had veel meer balbezit, maar dat was vooral in de achterste vier. Dus dat mocht ook van NEC, dat toch vanuit een underdog-positie voetbalde."

Met publiek

Donderdag is er ook echt een thuisvoordeel voor NEC. "Ja, want er is publiek bij. En ook al zijn dat maar 1250 man, die zullen herrie maken als een volle Goffert. En NEC is kwalitatief gewoon beter. Roda had het geluk dat ze precies op het juiste moment tegen De Graafschap speelden. Ik vind De Graafschap ook geen hoogvlieger, dat geldt voor bijna alle clubs in de eerste divisie. Maar Roda heeft ook wat rare uitslagen gehad, zo verloren ze nog met 7-0 van Den Bosch. Het enige lastige voor NEC is nu, dat iedereen verwacht dat ze gaan winnen."

NEC speelde in de competitie thuis met 1-1 gelijk tegen Roda JC Foto: Omroep Gelderland

Hoekman verwacht dat de finale van de play-offs een ander verhaal wordt. "NAC of Emmen, dat wordt pittiger. Zeker omdat het uit is met publiek erbij. Maar er staat ook bij de tegenstander veel spanning op, dus het kan alle kanten op. Het zou wel fijn zijn als NEC promoveert, want dan speelt tenminste nog één van mijn oude clubs in de eredivisie. VVV en ADO zijn al gedegradeerd en als NEC en Roda het ook niet redden, spelen al mijn voormalige clubs niet meer op het hoogste niveau. Ja, Manchester City natuurlijk wel, die staan zelfs in de finale van de Champions League."

Meer kwaliteit bij NEC

"Voor NEC kunnen Tavsan, als die weer beschikbaar is, en Okita het verschil maken. Okita is nu eindelijk weer in goeden doen. Hij heeft anderhalf jaar in een vormcrisis gezeten, maar hij is op dit niveau normaliter één van de gevaarlijkste aanvallers. Bij Roda hebben ze dit soort spelers niet. En ook op het middenveld en achterin heeft NEC meer kwaliteit. NEC is maar één plek boven Roda geëindigd, maar het verschil in punten en doelsaldo was behoorlijk groot. Daarom denk ik dat het gaat lukken. En dan gaat het om die laatste wedstrijd zondag."