Bouwman drie jaar langer bij Jumbo-Visma

"Ik heb de afgelopen jaren een prima niveau gehaald en heb het gevoel dat ik ieder jaar ook een stukje beter wordt", aldus Bouwman in een reactie op zijn contractverlenging op de sociale media van Jumbo-Visma. Bouwman rijdt op dit moment de Giro d'Italia. Zondag reed hij in de negende etappe tot enkele honderden meters voor de finishstreep nog in winnende positie, maar werd toen voorbij gestreefd door ritwinnaar en klassementsleider Egan Bernal. "Ik was al één keer dichtbij een overwinning en hopelijk lukt het nog een keer om een rit te winnen."



Volgens Bouwman heeft hij ook als persoon stappen gemaakt bij Jumbo-Visma: "Toen ik hier binnenkwam was ik niet verlegen, maar wel stil en mengde ik me niet in de discussie. Daarin ben ik wel gegroeid, ik kan ook een teamcaptain zijn." Hij hoopt de komende jaren van waarde te zijn voor de kopmannen als Primoz Roglic en Steven Kruiswijk. "Het maakt niet uit in welke wedstrijd", zegt de Ulftenaar. "Ik denk dat ik hen altijd bij kan staan. Daarvoor heb je een bepaald niveau nodig en ik denk dat ik daar wel over beschik."





