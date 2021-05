Zutphen wil uitgekleed ziekenhuis koste wat kost voorkomen

De petitie 'Red het Gelre' met 15.000 handtekeningen is dinsdag onder toeziend oog van vier burgemeesters uit de regio overhandigd aan Gelre Ziekenhuizen. De petitie pleit voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen, omdat het volgens de ondertekenaars én de burgemeesters voor de hele regio een belangrijke functie heeft.

Over de toekomst van het Zutphense ziekenhuis is onlangs onrust ontstaan door berichten over het mogelijk verplaatsen van zorg. Gelre Ziekenhuizen onderzoekt dit jaar namelijk hoe zij de zorg in de toekomst beter kan inrichten op haar locaties in Apeldoorn en Zutphen. Dat er afdelingen, zoals een IC en een Spoedeisende Hulp, in Zutphen verdwijnen is niet uitgesloten.

Zorgen

Ondertekenaars van de petitie vrezen dat er zorg naar Apeldoorn wordt verplaatst, en de zorg in Zutphen wordt afgeschaald. "Mensen zijn bang dat de zorg niet meer dicht bij huis te vinden is straks", vertelt Zutphenaar Tamim Mehdi, initiatiefnemer van de petitie.

De grootste angst is volgens Mehdi dat de Intensive Care (IC) en de Spoed Eisende Hulp zullen verdwijnen, met als gevolg dat je voor zorg langer moet rijden. Ook zijn ondertekenaars van de petitie bang dat door het mogelijk verplaatsen van zorg van Zutphen naar Apeldoorn, er in Zutphen banen zullen verdwijnen.

Vier burgemeesters

De burgemeester van de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Brummen en Lochem waren ook aanwezig bij het overhandigen van de petitie. In al deze gemeenten zijn onlangs moties aangenomen die de colleges oproepen om alles in het werk te stellen om een volwaardig ziekenhuis in Zutphen te behouden.

Burgemeester Marianne Besselink (Bronckhorst) refereerde aan de ziekenhuisdiscussie in Doetinchem (Slingeland) en Winterswijk (SKB). "Elders in de Achterhoek speelt ook een discussie. Het zou ontzettend vervelend zijn als het totaalplaatje voor iedereen individueel goed valt, maar het totaalplaatje verkeerd uitvalt voor de Achterhoek."

Sebastiaan van 't Erve (gemeente Lochem) voegde daaraan toe: "Dat we hier het vier burgemeesters in Zutphen staan, dat onderstreept wel het regionale belang." Annemieke Vermeulen (gemeente Zutphen) sprak uit dat ze graag goed met het ziekenhuis in gesprek wil blijven over de plannen. "We hopen dat we in gezamenlijkheid een hele belangrijke voorziening hier kunnen blijven handhaven", voegde Alex van Hedel (gemeente Brummen) daaraan toe.

95 procent van de zorg blijft

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Michel Galjee, nam de handtekeningen namens de Raad van Bestuur in ontvangst. Volgens Galjee gaat het ziekenhuis absoluut niet sluiten, en blijft 95 procent van de zorg die er nu is gewoon bestaan. "Maar er verandert momenteel veel. Daarom moeten we heel goed nadenken over hoe we die zorg ook in de toekomst goed kunnen bieden. En dat zijn we aan het verkennen en daarover spreken we met allerlei partijen, waaronder de gemeenten."

Volgens Galjee is nieuwe toekomstplannen maken, met mogelijke veranderingen, nodig. "Zodat we geen situaties krijgen elders in het land, dat ziekenhuizen moeten verdwijnen omdat ze daar niet op tijd op geanticipeerd hebben. Dat willen wij voorkomen en daar willen we iedereen bij betrekken die daar belang bij heeft."

