Prachtig eenvoudig én bovendien betaalbaar; de vouwmatras!

Ben je van plan om binnenkort te verbouwen of trek je tijdelijk bij vrienden in?

Dan kan de aanschaf van een degelijke en kwalitatieve vouwmatras alvast soelaas bieden. Bovendien is het ook één van de vele economische oplossingen wat hem net iets toegankelijker maakt voor een breed publiek. De moeite waard om toch even te bekijken wat nu precies de mogelijkheden zijn en of er ook nadelen aan verbonden zijn.

Verbouwing of logé? Kies voor een vouwmatras!

Je kent ze vast en zeker wel de zogenaamde vouwmatrassen die meer dan eens op feestjes opdoken. In tegenstelling tot een standaard traditioneel veldbed, blijken vouwmatrassen niet uitgerust te zijn met één of ander metalen onderstel. Het zijn dus effectief matrassen die, zoals de naam doet vermoeden, makkelijk weer kunnen worden dichtgevouwen na gebruik. Dit maakt ze ook zo handig om mee te nemen op reis.

Vouwmatrassen hebben hun nut dan ook helemaal niet gestolen en worden in heel wat verschillende situaties gebruikt. Zo kunnen ze goed van pas komen tijdens verbouwingen, op feestjes of wanneer je met vrienden/ familie gaat kamperen om als extra onder de slaapzak te plaatsen. Echter bieden ze niet 100% dezelfde steun en comfort aan als een volwaardige matras waardoor je goed moet uitkijken naar de mogelijkheden en de lichaamsondersteuning.

Wat met eventuele gezondheidsklachten

Dat een vouwmatras een goede oplossingen kan zijn in tal van situaties en omstandigheden; dat staat onderhand wel al buiten kijf. Dat ze jammer genoeg niet hetzelfde comfort lijken aan te bieden als een volwaardige matras of boxspring; ook daarover valt niet te discussiëren. Toch hoeven eventuele gezondheidsklachten je niet meteen tegen te houden om een degelijke vouwmatras aan te kopen aangezien er altijd wel factoren zijn waarmee je rekening zou kunnen houden.

Zo wordt bij elke matras duidelijk aangegeven wat de draagkracht of het maximaal belastbare vermogen is waardoor een vouwmatras met een belastbaar vermogen van bijvoorbeeld 80 kg uitermate geschikt is voor een persoon met een lichaamsgewicht van 60-65 kg. Weeg je 80 kg en gebruik je een vouwmatras met een gelijkaardige draagkracht dan zul je snel ondervinden dat deze net iets dieper inzakt en bijgevolg minder ondersteuning en comfort aanbiedt.

En voor het ultieme comfort en een optimale lichaamsondersteuning, raden diverse onderzoeken en studies aan om te kiezen voor een vouwmatras uit koudschuim of traagschuim. Dergelijke materie is in staat om zich naar elke lichaamsvorm aan te passen waardoor het verschil met andere vouwmatrassen meer dan tastbaar wordt.

Positief economisch plaatje

Een vouwmatras is niet alleen handig om mee te nemen op verplaatsing en eenvoudig om na gebruik weer op te bergen; ook op economisch vlak biedt hij heel wat pluspunten. Zo kun je een degelijke vouwmatras reeds voor een appel en een ei aankopen, waardoor hij bijzonder toegankelijk wordt voor een breed publiek.

Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat het uiteindelijke prijskaartje door diverse uiteenlopende factoren kan beïnvloed worden. We denken hierbij niet alleen aan de afmeting maar ook de gebruikte materialen en het design. Zo zal een vouwmatras vervaardigd uit duurzaam en 100% lichaamsondersteunend traagschuim al snel een pak duurder zijn in de aankoop net zoals een matras die gekenmerkt wordt door een bepaald opvallend design.

Toch durven we besluiten dat hij zijn investering meer dan waard is vanwege het brede toepassingsveld waarin hij kan worden aangeworven. Denk maar aan de vele wilde feestjes met vrienden en/ of familie waarbij het niet verstandig is om ‘s avonds laat nog de baan op te moeten. Of de gezellige kampeertrip die binnenkort op de agenda lijkt te staan waarbij de matras kan zorgen voor een iets comfortabelere ondergrond. Of eenvoudigweg wanneer je aan het verbouwen bent en besluit om niet uit huis te gaan en gewoon aan de woning te overnachten.