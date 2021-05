Wat is een beëdigde vertaling en waarom is het belangrijk?

Een beëdigd vertaler heeft het tegenwoordig dus druk, al heeft de pandemie natuurlijk wel wat roet in het eten gegooid. Maar wat is dit überhaupt? Beëdigde vertaling wordt algemeen erkend als een officieel aanvaarde vertaling van een juridisch document of elk document dat in een juridische situatie moet worden geaccepteerd, zoals geboorteakten, academische certificaten of verklaringen. Beëdigde vertalingen zijn altijd nodig als een vertaling moet worden gebruikt voor administratieve doeleinden of overheidsvereisten.

Geen vaste regels

Er zijn geen vaste regels met betrekking tot beëdigde vertalingen, aangezien de vereisten afhankelijk zijn van het land waarin ze worden gebruikt en daarom kunnen de regels per locatie veranderen. Daarom kunnen we dit type vertaling ook beëdigd, openbaar of officieel noemen, afhankelijk van het proces dat wordt gebruikt voor de vertaling voor het doelland. In Nederland heet het dus beëdigd. Er zijn echter een aantal verschillende processen vereist om een vertaling te valideren op basis van het land waar de vertaling vandaan komt en het land waarnaar het definitieve document zal worden afgeleverd. Twee hiervan lees je in dit artikel.

Eed afleggen

Een vertaling kan als officieel beëdigd worden beschouwd als het document is vertaald door een “beëdigd vertaler”. Er zijn enkele landen, zoals Spanje, Frankrijk of ons land, waar een vertaler beëdigd vertaler wordt door een eed af te leggen voor een rechtbank, zodat zijn of haar vertalingen worden aanvaard als een volledige en getrouwe versie van het origineel en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. vereisten. Deze vertalingen bevatten ook de handtekening en het zegel van de vertaler. In landen als het VK of de VS bestaat dit niet. Hier kan een vertaling worden beëdigd als deze is ondertekend door de vertaler in aanwezigheid van een advocaat of notaris.

Kwalificaties vermelden

Daarnaast kan een vertaling ook beëdigd worden door een vertaler of vertaalbureau door hun kwalificaties te vermelden, wat in Nederland normaal gesproken niet mogelijk is. In andere landen kan het dus juist wel. De vertaler of het vertaalbureau moet dan een paar dingen doen. Zo moet de expert bevestigen dat het document nauwkeurig en waarheidsgetrouw vertaald is van het originele document. Daarnaast moet de datum van de vertaling ook vermeld en afgedrukt worden. De volledige naam en contactgegevens van de vertaler of een vertegenwoordiger van het vertaalbureau moet moeten ook genoemd worden in de beëdigde vertaling.

Apostilleverdrag

Om dit proces gemakkelijker en sneller te maken, werd in het Haags Verdrag van 5 oktober 1961 het Apostilleverdrag opgesteld, een postzegel of gedrukt formulier met tien genummerde standaardvelden. Het garandeert dat alle documenten van de administratie of gerechtelijke instanties in elk van de landen die het hebben ondertekend, geldig zijn in die landen. Ook Nederland heeft het Apostilleverdrag ondertekend en maakt hier dus gebruik van. De landen die meedoen aan het Apostilleverdrag moeten je document overigens legaliseren met een sticker of stempel, wat een apostille genoemd wordt.