Op deze bijzondere plekken wordt dit jaar eindexamen gedaan

Het strijden voor je eindexamen kun je natuurlijk gewoon in een saaie schoolbank doen, in je eigen klaslokaal. Maar waarom zou je dat niet in een kerk doen? Of in een voormalig winkelpand?

In het oude V&D-pand in Arnhem werken havoleerlingen van het Montessori College deze dagen hard voor hun diploma. En ook in de Walburgiskerk in Zutphen zitten havo- en vwo-leerlingen. Zij zijn van het Baudartius College.

Te weinig ruimte

13 havoleerlingen kwamen maandag al voor bedrijfseconomie naar de kerk en de andere 81 vwo-leerlingen deden daar examen wiskunde. De komende twee weken doen alle leerlingen van de school hun examen in de kerk. Want de school zelf heeft te weinig ruimte om de in totaal 270 examenkandidaten anderhalve meter afstand te laten houden.

Om de leerlingen te kunnen onderbrengen in de kerk zijn de tafels en stoelen opgesteld in een zijbeuk en in een kapel. Het middenstuk blijft vrij, zodat de zondagsdiensten gewoon door kunnen gaan.

Uitzonderingen

Overigens maakt niet iedereen van het Baudartius College zijn of haar examen in de kerk. Alle mavoleerlingen maken de examens op school. Net zoals de havo- en vwo-leerlingen die recht hebben op digitale ondersteuning, bijvoorbeeld vanwege dyslexie.

Zie ook: Eerste examens zitten erop: 'Ik ben nu al zenuwachtig voor de uitslag'