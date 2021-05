Supporters van De Graafschap willen van trainer Mike Snoei af: 'Daarna verleng ik pas mijn seizoenkaart'

De Graafschap was het afgelopen seizoen hard op weg om te promoveren naar de eredivisie, maar in acht dagen tijd werden drie kansen om te promoveren om zeep geholpen. De club uit Doetinchem speelt daarom ook volgend jaar weer in de eerste divisie. Maar als het aan de supporters ligt, gebeurt dat wel met een andere trainer.

Rob Welling is misschien wel de meest milde supporter, onder de Facebook-post. "Als echte superboer, twijfel ik enorm om mijn seizoenkaart te verlengen. Onder deze trainer was het voetbal niet zoals ik gewend was bij de Graafschap. Altijd was er strijd, aanvallend voetbal en vechten voor elke meter als een hecht team. Hopelijk gaat er wat gebeuren bij De Graafschap en kom er een frisse wind, zodat ik zonder twijfel weer kan verlengen."

Jorg Godschalk zou niets liever willen dan komend jaar weer op de Vijverberg te zitten om zijn ploeg aan te moedigen, maar vooralsnog verlengt hij zijn seizoenkaart niet. "Ik wacht nog even tot die toptrainer zich beseft dat hij niet op de goede plek zit."

Walter Giesen (en velen anderen) sluit(en) zich daar bij aan. "Ik wil niks missen, maar Snoei en Hofstede wel." "Zolang die clown blijft, verleng ik niet", zegt Erik de Bruin. "Samen terug noar normaal, maar begin dan maar eens met Snoei en Hofstede eruit te zetten, nog een jaar 5-3-2 zit niemand op te wachten", zegt Toon te Kamp.

Sander Roelvink heeft al 25 jaar een kaart. "Maar helaas ga ik niet zomaar mijn kaart verlengen, na 25 jaar ben ik er wel kaar mee. Er moet eerst een hoop veranderen. De trainer eruit."

'We willen onze club terug'

De supporters zijn bang dat de club niet zal luisteren naar de oproep van vele supporters. "Je moet toch wel met je hoofd tegen de staldeur zijn gelopen om als organisatie niet te begrijpen wat je supporters willen. We willen onze club terug. Met mannen die bij ons passen en het liefst uit deze streek. Die we met liefde van het veld dragen, ook al hebben we verloren", stelt Bertie Duiverman.

Christian Petersen vraagt zich af hoeveel kansen de club wil hebben. "Al die sfeeracties. Supporters zijn er klaar mee. Als ik het goed lees bij de reacties zijn er velen, onder wie ik, die jullie nog één kans geven: Snoei eruit."

'Hofstede moet ook weg'

Maar niet alleen Snoei krijgt krijgt kritiek. Ook Peter Hofstede, de manager voetbalzaken bij De Graafschap, krijgt er van langs. Jeroen Joosten zegt. "Ik wacht met bestellen op de heugelijke mededeling dat onze tobtrainer de biezen gepakt heeft en onze technisch directeur eieren voor zijn geld heeft gekozen."

En ook Jeroen Kappert ziet Hofstede graag met Snoei de deur uit lopen, voor hij zijn seizoenkaart verlengt. "Laten jullie eerst maar eens zien dat jullie naar de supporters luisteren. Dus: doei, doei Snoei en doei Hofstede."

Robert Roemer hoopt dat er een technische man komt zoals Han Berger. "Met verstand van voetbal, begin daar eens mee. Dan komt er vanzelf wel een trainer die past bij De Graafschap. Jullie doen alsof er niks aan de hand is. Maar luister naar je fans en doe wat. Anders is er helaas een leeg stadion."

Zie ook: Mike Snoei wil door bij falend De Graafschap: 'Als het aan mij ligt wel'