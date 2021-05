Afscheidsinterview Ralf Seuntjens: 'Mike Snoei nu ontslaan zou kortzichtig zijn'

Het bekendmaken van je transfer naar NAC lag logischerwijs gevoelig bij De Graafschap. Heb je die impact onderschat?

Ja, toch wel. Maar ik begrijp welke belangen en emoties er dan spelen. Alleen toen er in een interview naar gevraagd werd, was het al concreet. Dan had ik politiek correct moeten zijn en dat kan ik niet goed. Ik ben open. Toen De Graafschap in maart met het eerste voorstel kwam, was het vuurtje bij NAC al hoog. Het statement van de supporters begreep ik. De club is hun kindje. Zo moet je dat zien. Maar Peter Hofstede en Mike Snoei wisten heel goed van mijn droom om nog eens voor NAC te mogen spelen.

De clubleiding en de trainer toonden zich verrast en noemden ook jouw timing ongelukkig. Snap je dat?

Met Mike Snoei heb ik altijd een goede relatie gehad. We zijn twee jaar geleden samen iets gestart. Hij had op mij gerekend toen zijn contract werd verlengd. Ik vond het lastig hem eerder in te lichten en dat had ik misschien wel moeten doen Mike heeft mij ook gezegd dat hij dat graag persoonlijk had gehoord. Alleen waren er ook al twee duidelijke signalen door NAC afgegeven. Vorig jaar zomer hebben ze zich bij De Graafschap gemeld en ook tijdens de winterstop dit seizoen hebben ze een poging gedaan mij over te nemen. Daar wist de club gewoon van.

Je hebt ook gesprekken gevoerd met TEC in Tiel.

Hans van de Haar belde mij en gaf mij meteen een heel goed gevoel. Hij was direct en duidelijk en dat waardeer ik. Een fijne man die zelf ook spits was. Die mensen houden vaak van aanvallen en risico nemen. Ik ben daar twee keer op gesprek geweest, maar heb ze verteld dat NAC mijn eerste optie was. Later werd dat concreet en heb ik Hans weer gebeld. Ik vind dat je met clubs mag praten. Wat dat betreft heb ik lering getrokken uit mijn eigen verleden. Je weet namelijk nooit hoe het loopt in het voetbal.

Je tekende voor NAC en enkele weken later werd je thuis tegen FC Dordrecht door Snoei geslachtofferd. Je scoorde in die fase ook minder. Maar had het ook met jouw vertrek te maken denk je?

In de rust werd ik eruit gehaald. Ik denk om te proberen een schokeffect te creëren. Een week daarvoor speelde ik nog gewoon tegen NAC en heb ik er net als altijd alles aan gedaan. Ik heb dat maar geaccepteerd. Er was natuurlijk een beeld geschetst over mij. Ik denk dat de staf onbewust gedacht heeft of ik er nog wel alles aan wilde doen. In die waarheid zijn ze gaan geloven. Drie weken later hebben we gesproken. Mike vond het minder worden bij mij. Alleen bewijzen de statistieken als het gaat om meters maken en duels winnen dat ik gewoon hetzelfde leverde als voor die ophef met NAC. Ik liep ook daarna twaalf kilometer in een wedstrijd. Ik kan mezelf gewoon in de spiegel aankijken.

Jij kon je niet goed vinden in het systeem met vijf verdedigers en twee spitsen. Leg eens uit.

Het 5-3-2 systeem met 'hoge backs' en voor mij een rol vanaf het middenveld was niet voor mij weggelegd. Daarvoor mis ik de pure snelheid om dan voor het doel te komen. Het was mijn taak in te zakken en aanspeelbaar te zijn. De verandering gebeurde noodgedwongen omdat onze vleugelspitsen geblesseerd raakten. We kregen ook een nieuw middenveld. Dat liep ook minder. Zelf speelde ik ook niet goed. Toch pakten we veel punten, maar we zijn zeker niet beter gaan voetballen. De organisatie stond wel beter en er was meer stabiliteit.

Maar jij bent vervolgens naar de trainers gestapt. Waarom precies?

Ik ben daar op een dag naar binnen gelopen en heb tactisch heel duidelijk neergelegd waarom ik het niet zag werken. Voor de verdedigers was het goed, maar de aanvallers hebben bijna niet meer gescoord. Kijk de cijfers er maar op na. Voor hen, en ook voor mij, was 4-3-3 beter geweest. Ik vond geen gehoor bij de trainers. Ze zijn er niet op ingegaan. Op mij heeft de wisseling van het systeem veel invloed gehad.

Snoei is nu de kop van Jut. Zijn positie is wankel en zowel intern als bij de achterban brokkelt de steun af. Vind jij dat terecht?

Nee. Ik verwijt hem ook niets. Het zou erg kortzichtig zijn om de trainer nu te ontslaan. Vorig jaar stonden we er nog beter voor en waren we absoluut gepromoveerd als het seizoen niet was gestopt. We hebben een hele sterke fase gehad na de winter en ook best redelijk gevoetbald. Je weet dat een tweede seizoen dan nog zwaarder wordt na zo'n teleurstelling. Toch stonden we er weer heel goed voor. Daarin hebben we allemaal ons werk afgeleverd. Aan inzet heeft het nooit ontbroken in de groep. Het enige wat we ons kunnen verwijten is dat er geen goal extra is gemaakt in die laatste wedstrijden. Het ging om één doelpunt. Dat was allesbepalend. Als die was gevallen, was het nu hosanna geweest in Doetinchem en had niemand over de trainer gesproken.

Wat overblijft is een enorm pijnlijk gevoel lijkt mij, hoewel je met NAC nog altijd de eredivisie in zou kunnen nu.

Het is gewoon dramatisch en megapijnlijk. Twee seizoenen hebben we meegedaan, maar dit is echt een extreem seizoen als je het op doelsaldo niet redt. Ik had er zelf ook van gedroomd om De Graafschap met een doelpunt de eredivisie in te kunnen schieten, maar ik raakte de paal. Ook jongens als Jasper van Heertum willen graag die heldenrol, dat is toch logisch? Toch hebben we ons na die 1-0 van Roda mentaal kunnen oprichten. Alleen maken zij uit het niets die 2-2 en winnen ze nog. Ongelooflijk. Analyseren heeft geen zin meer. Iedereen mag het zich aanrekenen dat het niet gelukt is. Ik heb zelf ook gefaald.

