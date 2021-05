Voerman Stadsmuseum Hattem opent binnenkort

Nieuwe naam

Het Voerman Museum Hattem heeft haar naam gewijzigd in Voerman Stadsmuseum Hattem: “De nieuwe naam drukt de band van het museum met Hattem en de geschiedenis van de stad nog krachtiger uit dan in het verleden.”

Deze naamswijziging wordt in het museum onderstreept met de minitentoonstelling ‘Van Oudheidkamer (1949) tot Voerman Stadsmuseum Hattem (2021)’, te zien in de Zicht op Hattem-zaal. Via een dertigtal foto’s en tekstfragmenten wandel je zo door meer dan zeventig jaar historie. Wanneer het museum binnenkort weer open mag, is ook deze expositie zeker een bezoek waard.

Tentoonstellingen verlengd

De tentoonstelling ‘Tour d’Europe, langs ideaalsteden in de late Middeleeuwen’ wordt net als ‘René Kinket beeldend verteller’ verlengd. Beide exposities zijn ingericht tijdens de winterstop, maar moesten door de sluiting van het museum achter de schermen blijven. ‘Tour d’Europe’ stond aanvankelijk gepland tot 31 mei, maar het museum heeft besloten de tentoonstelling tot 5 juli te verlengen.

René Kinket

De tentoonstelling ‘René Kinket beeldend verteller’ wordt ook verlengd. Museumdirectrice Daphne Maas Maas: “We hadden afgesproken dat deze expositie tot 31 mei zou lopen. En het zou fijn zijn als het langer te zien is. Dus we hebben besloten dat we het werk langer laten hangen, zeker tot na de zomer”.

Kunst in de etalage

In Hattem is het in zoals bekend meimaand Kunstmaand en daar is de raamexpositie-wandeling een belangrijk onderdeel van. Deze wandelroute voert je langs winkels en bedrijven die in hun etalages kunstwerken laten zien. Het Voerman Stadsmuseum Hattem doet hier ook aan mee. Kunstenares Roelie Rumscheidt heeft speciaal voor deze kunstroute tien werken gemaakt, die precies passen achter de raampjes van het museum. Wie belangstelling heeft voor deze kunstwerken en er mogelijk één of meer wil kopen, kan contact opnemen met Roelie Rumscheidt. Informatie vind je in de ‘etalage’ van het museum.