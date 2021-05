Minister: 'Wij doen niets aan geitenkwestie tot eind 2024'

Den Haag is niet van plan per direct een absolute stop in te stellen op de uitbreiding van geitenstallen en de komst van nieuwe geitenstallen. Dat laat Tamara van Ark - minister voor Medische Zorg en Sport - weten in antwoord op kamervragen.

De minister wijst op het gegeven dat er in diverse provincies al een geitenstop - een moratorium in ambtenarentaal - is ingesteld. Van Ark wil die bevoegdheid ook bij de provincies laten. Het kabinet ondersteunt de maatregelen zoals provincies die afzonderlijk van elkaar treffen. In Gelderland wordt momenteel door de politiek gesproken over het al dan niet verlengen van de ingevoerde geitenstop.

Wurggreep

Wanneer het om de volksgezondheid gaat is dat vooralsnog het enige middel dat de provincie heeft om de risico's in te perken. "Bij twijfel niet inhalen", stelde verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth daarover. Die daarbij opmerkte dat het moratorium vooral heel veel economische schade oplevert, maar dat volksgezondheid op één staat en niet economische gewin.

Daartegenover staan kritische geluiden vanuit Provinciale Staten die wijzen op de belangen van de geitenboeren. SGP-statenlid Gerrit Averesch zei daarover eerder tegen Omroep Gelderland: "Kun je een sector zo lang op slot houden voordat er duidelijkheid is?" Als het RIVM niet kan aangeven wanneer ze met resultaten komen - en of ze 2024 halen - vind ik het onverantwoord om een sector in een wurggreep te houden."

'He-le-maal niets doen'

De Partij voor de Dieren kondigde enkele dagen geleden aan de minister tijdens het vragenuur in de kamer op dinsdag ter verantwoordingen te roepen na de berichtgeving van Omroep Gelderland over de zorgen die leven over de gezondheidsrisico's die mensen lopen die in de buurt van geitenstallen wonen. De Partij voor de Dieren stelde twee maanden geleden al schriftelijke vragen over de ziektegevallen rondom geitenhouderijen. De antwoorden lieten op zich wachten maar komen nu - een dag voor het vragenuur - alsnog richting de opsteller van de vragen, kamerlid Eva van Esch.

Van Esch heeft geen goed woord over voor de antwoorden die ze op haar vragen ontving. "Op de valreep stuurde de minister snel antwoorden op onze vragen over de gezondheidsrisico's van de geitenhouderij", stelt het kamerlid. "Conclusie: ze gaat he-le-maal niets doen om de 1,7 miljoen omwonenden van geitenbedrijven te beschermen." Haar partij wil per onmiddellijke ingang een landelijke geitenstop.

Wachten tot het onderzoek klaar is

De minister gaat daar dus niet in mee. Die wil de resultaten van het onderzoek afwachten en zegt tot die tijd geen adequate maatregelen te kunnen nemen. Ze erkent wel dat mensen die binnen een straal van twee kilometer van een geitenstal wonen een hogere kans hebben op het krijgen van luchtwegaandoeningen als longontsteking. In het gebied dat het RIVM onderzocht (Utrecht, Gelderland, Overijsel, Brabant en Limburg) gaat het om een verhoogde kans van veertig tot zestig procent, aldus de minister in het antwoord op de kamervragen.

De Partij voor de Dieren kreeg bijval van GroenLinks. Ook kamerlid Laura Bromet vindt dat er moet worden ingegrepen door Den Haag, zo zei ze zaterdag tegen Omroep Gelderland. "Als uit bestaand onderzoek al blijkt dat twee miljoen mensen een grotere kans hebben op longontsteking, hoeveel onderzoek wil je dan nog hebben? Je kan eindeloos blijven onderzoeken om te traineren, je kan ook gewoon leiderschap tonen"

