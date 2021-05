Eerste examens zitten erop: 'Ik ben nu al zenuwachtig voor de uitslag'

"Ik ben nu al zenuwachtig voor de uitslag, want ik weet echt niet hoe het examen is gegaan", vertelt een leerlinge nadat ze net het examen Nederlands heeft afgerond. "Ik twijfelde heel veel tussen de antwoorden."

Ook Chris Leensen heeft datzelfde examen er net opzitten. "Ik vond het prima te doen. Ik was best wel zenuwachtig in het begin en had daardoor wat opstartproblemen, maar toen ik eenmaal bezig was, ging ik er vol voor."

Examen in coronatijd

Maar hoe is het eigenlijk om examen te doen in coronatijd? "Een beetje oneerlijk", vindt Veerle Raayen. "We hebben een deel online les gehad, dan onthoud je toch een heel stuk minder." Een ander meisje vond het niet zo'n probleem. "We hebben misschien minder meegekregen door de online lessen, maar ik vond het wel te doen."

Daarnaast zijn de regels voor de examenleerlingen aangepast. Zo mag een slecht cijfer worden weggestreept (behalve voor Nederlands). "Ik denk dat ik wel gebruik maak van die maatregel", vertelt Veerle. "Bij natuurkunde, die formules zijn namelijk altijd heel moeilijk."

En ook Chris gaat gebruik maken van de corona-aanpassingen. "We mogen ook, als we een 6,5 of hoger halen voor de examens, twee 5'en of één 4 halen. Dat die regels zijn aangepast, is fijn. Dat geeft een grotere slagingskans. Dat heb ik ook wel nodig. Maar ik ga ervoor, morgen gaan we verder met wiskunde."

