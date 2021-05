Getuigen gezocht van diefstal terreinheftruck in Ommeren

De politie Buren doet via sociale media een getuigenoproep over een terreinheftruck die maandag gestolen is op een bouwterrein aan de Dokter Guepinlaan in Ommeren.

Behalve de diefstal is er ook ingebroken in woningen die in aanbouw zijn en werden er goederen weggenomen.

Het vermoeden bestaat dat de terreinheftruck omstreeks 07.30 uur via de Dokter Guepinlaan, Ommerenveldseweg, Provincialeweg N-320 richting Maurik is gereden en vervolgens via de Tielsestraat richting de Beldert is gereden.

Mocht u de terreinheftruck hebben zien rijden of heeft u andere informatie (bijv. camerabeelden) dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via meld misdaad anoniem: 0800 - 7000.