De eindexamens zijn begonnen

Locatiedirecteur de heer Noppers zegt dat het altijd een bijzonder sfeertje is. “Deze groep examenkandidaten heeft natuurlijk wel last gehad van corona dus dat zal best wat extra spanning met zich mee kunnen brengen. Aan de andere kant hebben we er ook gewoon alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt”, zegt de heer Noppers tegenover RTV Nunspeet.

De heer Noppers hoopt op een mooi resultaat. “Het zijn en blijven examens dus er zit altijd wel een onzekere factor in. Maar als ik zie hoe hard er gewerkt is door zowel leerlingen als collega’s, hebben we er alle vertrouwen in.”

Vorige jaar was er helemaal geen centraal schriftelijk examen. De leerlingen hebben toen alleen het schoolexamen gedaan. Voor dit jaar mogen de leerlingen een vak schrappen en okrijgen ze een extra herkansing. Daarnaast is er ook nog een extra herkansing periode.

De centraal examens zijn de komende weken. De uitslag van het examen is op donderdag 10 juni.