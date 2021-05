Johan juicht tijdens het Songfestival voor Albanië: 'Zo'n leuk land'

Een kleine twee jaar geleden zette hij zich nog in om het Eurovisiesongfestival naar Arnhem te krijgen. Dat ging niet door, maar dat betekent niet dat Arnhemmer Johan Mak het muziekfeest dit jaar aan zich voorbij laat gaan. In tegendeel, hij zit midden in de 'songfestival-bubbel'. Als delegatie-host in Rotterdam, waar het festival plaatsvindt, is hij deze dagen volledig ondergedompeld in het spektakel.

In het dagelijks leven is hij leraar, maar nu even niet. Johan wappert deze dagen met een Albanese vlag. Hij had zich vorig jaar al aangemeld om als delegatie-host tijdens het songfestival in actie te komen, maar door de coronacrisis kwam het er dat jaar niet van. "En toen belden ze dit jaar weer, of we nog steeds wilden helpen", zegt de songfestivalfanaat.

Geen seconde hoefde hij na te denken. "Ik wilde heel graag delegatie-host worden van Albanië, want dat is zo'n leuk land. Ik heb het onwijs getroffen met m'n delegatie. Het is een heel kleine delegatie en het is echt zo'n toffe zangeres."

Anders dan anders

Het is voor de artiesten dit jaar wel anders dan anders. De deelnemende landen mogen met hun team het hotel niet uit. Johan haalt alle leden van de delegatie persoonlijk op van Schiphol, hij brengt ze weg tot aan de backstageruimtes in Ahoy, naar de testlocaties en weer terug naar het hotel.

Waar kandidaten en hun gevolg normaal gesproken lekker de stad in konden, moeten ze zich nu dus binnen de hotelmuren zien te vermaken. "We zitten hier wel in een heel luxe hotel, met twee delegaties in totaal. Er is een grote gemeenschappelijke woonkamer, er staat een pingpongtafel, er is een voetbaltafel, maar ze moeten zich dus wel allemaal aan de voorzorgsmaatregelen houden en ik moet erop toezien dat ze dat doen", legt hij uit.

Behalve Johan zijn er meer Gelderlanders betrokken bij het Eurovisiesongfestival. Bekijk ze hier in een speciale documentaire die Omroep Gelderland maakte over het muziekspektakel.

Albanië komt donderdag pas in actie, tijdens de tweede halve finale voordat zaterdag de grote finale is, maar met de eerste halve finale van vanavond gaat het nu wel echt beginnen. "Tijdens de eerste repetities moet ik ook even stand-in zijn in de greenroom."

Ondanks alle beperkingen is Johan erg onder de indruk. "Ik ben bij veel edities geweest, maar het is echt megagroot. Een hal voor de delegaties, een hal voor vrijwilligers, voor pers, voor crew. Er zijn alleen al 48 testhokjes waar de coronatests worden gedaan."

Wat dat betreft denkt hij ook dat het in Arnhem in coronatijd qua organisatie lastig was geworden. "Het is hier megagroot opgezet, met looproutes, noem maar op. Dat was heel lastig geworden rondom het GelreDome."

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Johan Mak:

