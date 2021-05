'Iedereen wil bij deze wedstrijd zijn', NEC-fans dolblij met besluit Hugo de Jonge

Tot vandaag bleef onduidelijk of toeschouwers welkom waren in de slotfase van de nacompetitie. Demissionair minister Hugo de Jonge gaf uiteindelijk groen licht. 1500 supporters mogen naar de halve finale donderdagavond tegen Roda JC. De tegenstander uit Kerkrade mag geen twaalfde man meenemen.

Een sneltest is verplicht. Ook supporters die al gevaccineerd zijn moeten zich voor de wedstrijd preventief laten testen. Een testresultaat uit een zelftest is niet geldig. Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het verplaatsen, het masker mag af zodra je zit.

Houders van een 'seizoenkaart plus' kunnen zich tot dinsdagmorgen 09.00 uur aanmelden. 'Normale' seizoenkaarthouders moeten geduld hebben tot dinsdagmiddag 12.00 uur om aan kaarten voor de wedstrijd van donderdag te komen.

'Iedereen wil erbij zijn'

Supportersvoorman Jeroen Rengers reageert verheugd. "Het thuisvoordeel met publiek kan het verschil maken. Er zullen fans teleurgesteld worden. Iedereen wil bij deze wedstrijd zijn." Dat publiek is toegestaan heeft hem verrast. "Ik had niet verwacht dat we die mogelijkheid zouden krijgen."

NEC moet donderdagavond Roda JC verslaan om de finale van de play-offs te halen, waarna promotie naar de eredivisie kan worden bereikt. Wint NEC donderdag dan volgt voor de Nijmegenaren zondag een uitduel tegen de winnaar van FC Emmen-NAC Breda.

In de voorbije competitie won NEC in Kerkrade van Roda JC (1-3) en speelde het thuis met 1-1 gelijk. Tegen NAC Breda was het dit seizoen in de competitie één keer winst en één keer verlies. Saillant detail: thuis verloor NEC, in Breda wonnen de Nijmegenaren.

