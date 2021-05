Is er wel een opvolger? Het is dé vraag voor veel familiebedrijven

Voor Gelderse familiebedrijven zijn er behalve tijden van corona genoeg andere uitdagingen om de zaak aan het draaien te houden. In een nieuwe reeks van het Omroep Gelderland-programma Fa.MilieBV veel aandacht voor problematiek als wel of geen opvolging, wel of niet moderniseren, of traditioneel versus duurzaam.

Palingrokerij Van Triest in Elburg is sinds vorig jaar niet meer. De familie die als sinds 1892 in de vishandel zat is ermee gestopt. De twee zonen, de vijfde generatie, hebben voor een andere carrière gekozen. Vooral het fysiek zware werk in een rokerij zagen ze niet zitten.

Vader Aart Jan wilde via de gemeente nog iets museumachtigs regelen met de laatste palingrokerij van Elburg. Ook dat mocht niet zo zijn en zo komen op de plek van het karakteristieke bedrijfje nu nieuwe woningen.

Wessel, derde generatie Ter Weele. Foto: Omroep Gelderland

Op een andere plek op de Veluwe draait de slagerij van de familie Ter Weele op volle toeren. In winkels in Oene en Emst, en in de eigen slachterij zijn ruim vijftig mensen (waaronder veel familie) aan het werk. De slagerij werd in 1945 opgestart door Bertus Hup die een jonge Gerrit ter Weele in dienst nam. Gerrit nam de zaak beginjaren zeventig over en bouwde het bedrijf verder uit met zijn zoon Herman.

Toen Gerrit een stapje terug deed, waarschuwde hij zijn opvolger nog. "Jongen weet waar je aan begint. Het slagersvak is net balletdansen, je moet altijd op je tenen lopen." Voor Herman blijkt dat geen probleem, het assortiment wordt steeds groter en de horeca in de regio wordt een belangrijke klant. En ook hier is het thema opvolging actueel want zo'n mooi, goed lopende onderneming houd je natuurlijk graag in de familie.

De derde generatie zit er aan te komen, dochter Rosanne kiest dan wel voor een ander vak - dat van bakker. Zoon Wessel (18) heeft na wat bedenktijd wel zijn ja-woord gegeven. Vader Herman snapt die twijfel wel, het gaat om een goed bedrijf met veel werknemers, dus een grote verantwoordelijkheid.

De toekomst van de familie-slagerij lijkt daarmee verzekerd, en de laatste palingboer van Elburg heeft zijn sleutels van de palingrokerij ingeleverd bij de projectontwikkelaar. Aart Jan en zijn vrouw stappen in hun campertje en gaan genieten van het vrije leven. Wel met een beetje pijn in het palingrokers-hart.

