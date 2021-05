Nieuwe politiecontrole bij afgeperste fruithandel, 'verkeerde huizen onder vuur genomen'

Bij de controle zijn volgens een woordvoerder geen aanhoudingen verricht. Ook zijn er geen vuurwapens aangetroffen. Een nacht eerder leverde een grote verkeerscontrole ook al weinig op.

De afgelopen weken waren er meerdere schietincidenten in de regio, die worden gelinkt aan de afgeperste fruithandel De Groot in Hedel. De laatste keer was in de nacht van zaterdag op zondag in Waardenburg.

Vergissing

Volgens de advocaat van De Groot was dat een 'vergisschot'. In het huis aan de Prins Willem-Alexanderstraat zou namelijk geen medewerker van de fruithandel wonen, terwijl het schot wel op De Groot gericht was. De woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen.

Onderzoek in Waardenburg. Foto: Bart Meesters

Het zou de tweede vergissing in een week tijd zijn. Ook de woning die in Velddriel werd beschoten had namelijk niets te maken met het fruitbedrijf, zegt de politiewoordvoerder. “Dat zou kunnen betekenen dat de dader(s) zich vergist hebben, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.”

In tv-programma Opsporing Verzocht was vorige week aandacht voor de beschietingen. Er zijn enkele tips binnengekomen bij de politie, maar die hebben nog niet geleid tot aanhoudingen.

