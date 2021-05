'Ze zullen een goede buit hebben', omwonenden zien plofkrakers in Apeldoorn op scooter vluchten

De schade na de nachtelijke plofkraak in Apeldoorn is groot. Een deel van het stationsgebouw stond op instorten, waardoor er 's ochtends al gelijk met sloop- en herstelwerkzaamheden is begonnen. Een stuk gevel is eruit gehaald door een graafmachine.

De tekst gaat verder onder de video.

Op de plek waar de geldautomaat zat, zit nu een groot gat. Volgens Martijn was de klap in de omgeving goed te voelen. Zelf woont hij in een appartementencomplex schuin tegenover het stationsgebouw. “We lagen echt te trillen in bed”, zegt hij.

De eerste klap was rond 02.30 uur. Toen hij naar buiten keek, zag hij vooral veel rook. “Ik dacht eerst dat er een container voor ons huis was weggeknald.”

Ze zullen een goede buit hebben

Na de tweede klap zag hij plofkrakers op een scooter op de vlucht slaan. “Ze gingen ervandoor, dus ze zullen een goede buit hebben”, zegt de buurtbewoner, die de politie alarmeerde.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ook Geesiena Klinker zag de verdachten er op een scooter vandoor gaan. Door de eerste klap zat ze midden in de nacht rechtop in bed. "Het was zo'n gigantisch harde klap. Ik dacht dat het onweer was, maar ik ben wel mijn bed uitgesprongen."

Het gat in het stationsgebouw. Foto: Luciano de Graaf

Samen met haar man liep ze naar het balkon, waar ze de tweede klap hoorde. Ook zag ze dat er veel rook hing. "We wisten niet wat het was, maar het duurde niet lang voordat de politie er was."

Klinker is 'best wel een beetje geschrokken', vertelt ze op haar balkon. "Het is hier altijd roerig, dus het verbaast me niet. Maar dit zijn geen leuke dingen. Gelukkig wonen er geen mensen boven. Het duurde wel even voor we weer sliepen."

Zie ook: Enorme ravage na plofkraak bij stationsgebouw Apeldoorn

De politie kan nog niet zeggen of er bij de plofkraak iets is meegenomen. Volgens een woordvoerder gaat het waarschijnlijk om twee of drie verdachten.

De omgeving van het stationsgebouw is voorlopig afgezet met hekken. Ook de toegang naar perron 1 zit dicht, omdat de toegangspoortjes worden geblokkeerd door het puin.