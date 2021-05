Bruns en Bazoer zwaaien af bij Vitesse, interesse is er volop

Bruns kreeg zondagmiddag nog enkele speelminuten van trainer Thomas Letsch. Een trainer die hem dit seizoen in ieder geval nog wat speelminuten gaf, want die kreeg hij de laatste jaren weinig bij Vitesse. Met die minuten vertrekt Bruns nu uit Arnhem. "Ik heb veel ups en downs gehad hier. Ik ben goed begonnen onder Henk Fraser en we speelden Europees voetbal. Daarna kwam ik op de bank voor Mason Mount en Martin Ødegaard. Toen kwam vervolgens Leonid Slutskiy, die was geen fan van mij én ik niet van hem. Dus ging ik ergens anders kijken en werd ik verhuurd. Nu heb ik mezelf teruggeknokt bij Vitesse, dat is toch aardig gelukt."

Bruns speelde in het begin van het seizoen veel wedstrijden en was de vaste vervanger van Sondre Tronstad. "Ik speelde ook in het begin van de tweede seizoenshelft veel. Daar ben ik heel blij mee. Ik had niet verwacht zoveel te spelen, dus ik ben tevreden. En zo hebben de toekomstige clubs weer wat recent beeldmateriaal van mij, dat was wel nodig", lacht de man uit Wierden die nu transfervrij is.

Waar Bruns heen wil? Ik hoop op een mooi avontuur in het buitenland. De financiën tellen zeker mee voor mij. De kinderen zijn nog klein en mijn vrouw gaat mee. Niks staat ons dus in de weg. Waar hij heen gaat, wil de middenvelder nog niet zeggen. "Ja, ik weet ondertussen al wel iets meer, maar ik kan er niks over zeggen. Of ik richting het Oosten ga? Nee, daar woon ik al hè, haha."

"Alle opties open"

Voor Riechedly Bazoer was het ook een goed seizoen bij Vitesse. "Zowel voor de club als voor mij persoonlijk. Als ik zie wat wij samen hebben bereikt, dan hebben we Vitesse weer op de kaart gezet met een Europees ticket en de bekerfinale. Ik denk dat je dan wel tevreden mag zijn. En ja, ik heb zelf ook stappen gezet."

Dus was de wedstrijd tegen Ajax zijn allerlaatste voor Vitesse. Lachend bevestigt de centrale verdediger dat. "Als je een goed seizoen draait, is er interesse en ik ben ambitieus. Net zoals Tannane heb ik met Spors gepraat over mijn toekomst. Wat dat precies is, ga ik niet zeggen."

Want zijn toekomst bespreekt hij met zijn broer. "Dat is mijn zaakwaarnemer. We gaan kijken wat de opties zijn. Nederland, of het buitenland? Alles ligt open wat mij betreft, ik heb geen voorkeur. Het moet voor mij een perfect plaatje worden en ik neem zeker geen overhaaste beslissing."