Wéér woning beschoten in Rivierengebied

Zie ook: Geruchtmakende afpersingszaak fruithandel De Groot: dit gebeurde er tot nu toe

Volgens een politiewoordvoerder kwam er in de loop van de dag een melding binnen over een gat in een woning. De afgelopen weken was dat ook al het geval in Hedel, Velddriel en Kerkdriel. In Waardenburg is de omgeving afgezet voor onderzoek.

In verband met de schietincidenten is de politie op zoek naar videobeelden die kunnen helpen bij het opsporen van de daders.

In de nacht van zaterdag op zondag was er bovendien een grote verkeerscontrole op de A2 ter hoogte van Hedel. Ruim honderd auto's werden gecontroleerd. De actie hield verband hield verband met de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel.

Kijk hier naar beelden van de controle op de A2