Jhon van Beukering volbrengt moeiteloos de Lente Loopchallenge

Met een groep kinderen startte hij in Velp-Zuid voor vijf kilometer. "Het is voor een goed doel, dus daarom doe ik mee", zei Van Beukering vlak voor de start. "De snackbar is nog dicht, dus die sla ik onderweg over."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Uiteindelijk liep de groep onderweg in het Arnhemse Park Presikhaaf nog een extra lus en zo werd het bijna zeven kilometer. Binnen een half uur keerde de oud-spits terug in Velp. "Ik stond er zelf ook versteld van. De jongens en meisjes hebben me er doorheen gesleept. Op karakter, hè, zeggen ze dan vaak. Ik had lang niks gedaan. Maar morgen moet je even niet langskomen", lacht Van Beukering.