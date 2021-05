Gelderse economie herstelt sneller dan verwacht

In de zorg is er een grote groei aan banen. Foto: Omroep Gelderland

2020 was voor de economie in Gelderland een jaar van uitersten. De grootste omzetklappen vielen in de horeca, de cultuur- en in de sportsector. Door de corona-uitbraak moesten deze sectoren lange periodes hun deuren sluiten en was er personeelstekort doordat mensen die waren besmet met het virus thuis moesten blijven. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en de provincie Gelderland. Bedrijven in de landbouw, groothandel, bouw en industrie kenden juist een goed jaar. Daar stegen de omzetten.

Grootste groei in zorg en onderwijs

In bijna alle regio’s in Gelderland is het aantal banen toegenomen. De grootste groei vond plaats in de zorg en het onderwijs. "De personeelstekorten in de bouw, de zorg en techniek zijn onverminderd groot", zegt een woordvoerder van de provincie. "Het blijft een uitdaging om de juiste werknemer op de juiste plek te krijgen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid."

Dat het aantal banen ondanks corona is toegenomen, is mede te danken aan de landelijke en regionale steunmaatregelen. Met de zogeheten Smart Covid-regeling heeft de provincie bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van bedrijven, onder meer door ze te helpen hun bedrijfsvoering aan te passen en hun medewerkers bij te scholen. Gelderland heeft via deze regeling 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor overbruggingsmaatregelen.

