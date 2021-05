Mike Snoei wil door bij falend De Graafschap: 'Als het aan mij ligt wel'

Mike Snoei is ontgoocheld: "We moeten later evalueren"

"Daar gaan anderen over, maar als het aan mij ligt ga ik gewoon door", aldus een aangeslagen Snoei nadat De Graafschap in de play-offs ook de laatste kans op promotie vakkundig om zeep had geholpen. De trainer uit Didam heeft ook nog een doorlopend contract. Die verlenging kwam toen De Graafschap bezig was aan een sterke serie na de winterstop. Met een extra jaar hoopte de clubleiding ook op een extra impuls en vooral rust rond de ploeg.

Zwijgen

Maar nu het hardop uitgesproken doel niet is gehaald, zal er intern toch grondig geëvalueerd moeten worden. In de winterstop werd de groep kwalitatief nog eens versterkt met spelers als Melvin Platje en Clint Leemans. "We zijn niet geslaagd voor de opdracht, dus moet je daar goed naar kijken", weet Snoei.

"Waarom is het niet gelukt. Hoe moet het beter en wat moet er misschien anders. Welke kant willen we op? Maar daar is het nu te vroeg voor. We moeten dit eerst verwerken en wonden likken. Dit is een hele zware keiharde klap. Ik wist ook niet wat ik moest zeggen tegen mijn collega's in de trainerskamer. Dit hebben we niet zien aankomen."

Alles weg

De strohalm van de play-offs greep De Graafschap zaterdagavond ook niet. In de eerste ronde tegen Roda JC (2-3) ging het al mis. Maar de grootste kansen op promotie lagen uiteraard al veel eerder in de week. "Het is heel zuur", stelde Snoei. "Als je op doelsaldo directe promotie misloopt en tegen Jong Ajax en Helmond Sport zoveel opgelegde kansen krijgt. Dat is met geen pen te beschrijven. Het hele seizoen sta je op de tweede plaats. Soms is het ook ongrijpbaar waarom iets niet lukt. We waren er gewoon heel dichtbij. In één week gooien we alles weg waar twee jaar voor gevochten is."

Frivoler

Het voetbal was dit seizoen meestal van een matig niveau en twee maal zakte De Graafschap zelfs compleet door de ondergrens (Jong AZ en FC Dordrecht). Bijna altijd won De Graafschap zijn wedstrijden op basis van mentaliteit en karakter. "Je kunt dat erbij halen. Henk Fraser werd die vraag bij Sparta ook gesteld", zei Snoei. "Maar om frivoler en aantrekkelijker te spelen heb je ook bepaalde type spelers nodig", verdedigde Snoei zich. "Die hebben we dit seizoen ook wel gehad, maar we hadden daar nu veel meer moeite mee."

De Graafschap leverde de afgelopen twee jaar aan voetballend vermogen veel in met het vertrek van Youssef El Jebli en Branco van den Boomen. Van den Boomen deed dat op een onverwacht moment in de zomer van het vorig seizoen toen De Graafschap niet promoveerde vanwege de uitbraak van corona. El Jebli en Van den Boomen waren spelers die De Graafschap echt sterker maakten en zorgden voor 'voetbal' in het elftal.

"Zonder dat soort spelers is het lastiger om creatief te zijn", stelde Snoei. "Het is wel waar dat we daarin dit seizoen onvoldoende hebben gebracht. Maar iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. Van de instelling heb ik echt genoten."

77 punten

"Uiteindelijk gaat het wel om winst. We hebben een karrevracht aan punten gehaald. Met 77 is dat normaal gesproken genoeg voor promotie. Pech? Nee, dat is het niet. Ik weet ook dat het niet zo werkt. Je krijgt aan het eind waar je staat. En dat was net niet goed genoeg."

