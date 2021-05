Ruim 100 auto's gecontroleerd in strijd tegen afpersers De Groot in Hedel

Volgens de politie zijn bij de controle geen wapens aangetroffen. Er is wel opgetreden vanwege verkeersovertredingen. Een bestuurder was onder invloed van alcohol. Daarnaast is er een auto in beslag genomen van iemand die voor de derde keer zonder rijbewijs reed.

De politieactie is gehouden in de buurt van het fruitbedrijf in Hedel. Het gebied is vrijdag door de gemeente Maasdriel als veiligheidsrisicogebied bestempeld en dat blijft zo tot 2 juli. Dat betekent dat de politie daar in die periode preventief mag fouilleren. Politie, gemeente en justitie hopen daarmee de daders in de afpersingszaak te pakken.

100% controle

De politieactie, een zogeheten 100% controle, begon zaterdagavond en ging door tot zondagochtend vroeg. Al het verkeer vanuit de richting Utrecht dat vanaf de A2 de afrit Hedel nam, werd gecontroleerd. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.

Een automobilist wordt gefouilleerd. Foto: Bart Meesters

Volgens een correspondent ter plaatse had het merendeel van de gecontroleerde automobilisten begrip voor de actie. Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel was ook bij de controle aanwezig. De politie doet geen uitspraken over een eventuele verdere inzet van deze maatregel.

Lading cocaïne

De eigenaren en oud-medewerkers van fruithandel De Groot in Hedel worden sinds de zomer van 2019 geconfronteerd met zware bedreigingen en aanslagen. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het bedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro.

