Fans NEC onthalen ploeg met vuurwerk na eclatante zege

Bij terugkeer in Nijmegen tegen 01.00 uur werden de twee spelersbussen bij stadion De Goffert onthaald door euforische fans. Met vuurwerk vierden ze de overwinning. En de spelers feestten ook nog even mee.



De zege was een aangename verrassing, vond ook middenvelder Jordy Bruijn. "Wij hadden dit niet kunnen denken. De uitslag is misschien wel geflatteerd. Voetballend waren we niet de betere. We hebben niet zoveel de bal gehad, maar waren heel effectief. En we hebben echt als team gespeeld."

De middenvelder miste bij de stand 0-0 een strafschop, terwijl dat normaal zijn specialiteit is. "Ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ik heb altijd vertrouwen. Dit keer ging het mis en daar moest ik snel van leren, want er kwam een tweede penalty. En gelukkig ging die er wel in. Daarna hielden we de pot dicht en uiteindelijk nog een paar kansen in de counter en 4-0, dat staat lekker. En nu thuis tegen Roda JC. Top dat het in ons eigen stadion is."

Jordy Bruijn geniet van de overwinning Foto: Omroep Gelderland

Trainer Rogier Meijer stond te glunderen. "We hadden het in het begin lastig en moesten ook even herstellen van het wegvallen van Tavsan. Maar toen we die penalty maakten, zag je iets ontstaan in het team. Een bepaalde ònverzettelijkheid. Okita deed het heel goed, hij heeft er veel aan gedaan om in vorm te komen. Fantastisch voor hem dat hij twee keer heeft gescoord. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het meest blij ben met hoe het team heeft gereageerd op deze wedstrijd. Ik heb de wissels horen juichen. En nu nog twee te gaan."