In het pinksterweekend staat er Kunst aan het Klompenpad

Tijdens een prachtige wandelroute over het Klompenpad, kunt u op zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021 (Pinksterweekend) ook genieten van kunst. Want diverse kunstenaars zetten hun kunstwerken lan gs het Klompenpad. Op het Landgoed De Lieskamp leidt het Klompenpad langs kunstwerken van zestien verschillende kunstenaars. De kunstwerken zijn zeer gevarieerd qua disciplines (beelden, kunst in het water, tekstinstallatie, schilderkunst, houtkunst, enzovoorts). U kunt er alleen lopend of op de fiets komen.

De wandelroute start in Rhenen en gaat naar het Landgoed De Lieskamp in Wageningen. Het Klompenpad leidt over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland. U geniet tijdens uw wandeling van de rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur.

Op het Landgoed zijn thee/koffie-to-go en versnaperingen te koop. De opbrengst daarvan gaat naar de Soroptimistclub Bennekom & Beekdal. Dit is een organisatie die zich inzet om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. Op de website ziet u de aanbevolen wandelroute. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen wandelroute uitstippelen over de verschillende klompenpaden tussen Rhenen en Wageningen.

Als het geen mooi weer is, wordt het een weekje verschoven. Dus houdt vooral de website in de gaten, want hierop staat de meest actuele informatie. ‘Kunst aan het Klompenpad’ is initiatief van een aantal samenwerkende, zelfstandige kunstenaars, Landgoed De Lieskamp en wordt ondersteund door het Cultuurplatform Rhenen.