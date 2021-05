Ted van de Pavert: 'Voetballend te weinig progressie geboekt dit seizoen'

De Graafschap is knock-out. In een week gooide de club uit Doetinchem alles waar twee jaar voor gevochten is, helemaal weg. "We moeten dit later analyseren", aldus Ted van de Pavert.

Zie ook: De Graafschap vist op De Vijverberg naast eredivisie

De aanvoerder ging tegen Roda JC als vanouds voorop in de strijd. De ervaren Van de Pavert kopte De Graafschap vlak voor rust ook nog eens naar een 2-1 voorsprong en de volgende ronde in de play-offs lag in het verschiet. Toch ging het na rust mis. Binnen een paar minuten sloeg Roda twee maal toe. In blessuretijd kreeg Van de Pavert nog de laatste kans om er een verlenging uit te slepen, maar de Limburgers hielden in de rommelige slotfase stand waardoor De Graafschap werd uitgeschakeld in de strijd om promotie.

Mislukt seizoen

"We hebben een bepaald karakter in de ploeg en veel fysiek, maar voetballend was het dit seizoen niet goed genoeg", trok Van de Pavert een conclusie na de enorme deceptie. "Enorm zuur dat we dit zo met zijn allen voor elkaar krijgen om in een week alles weg te geven. Ja, het seizoen is mislukt inderdaad. In één week waarin je het helemaal in eigen hand hebt, gooi je het zo weg. Een enorme domper en daarom is dit misschien nog wel pijnlijker dan degradatie. Omdat niemand het had zien aankomen."

Van de Pavert zat volledig stuk. Sinds vorig seizoen was het ook zijn missie om weer de stap naar de eredivisie te maken. Vorig seizoen lukte dat niet omdat de competitie werd stilgelegd en de KNVB de clubs bovenin niet liet promoveren. Dit seizoen ging Go Ahaed Eagles De Graafschap op de laatste speeldag op doelsaldo voorbij. En de play-offs leverde dus direct een keiharde nederlaag op.

Te weinig progressie

Van de Pavert: "Het heeft tijd nodig om dit goed te analyseren. Als team hebben we voetballend te weinig progressie geboekt", legde de Achterhoeker vervolgens toch de vinger op een zere plek. "Dan vallen wij vaak nog wel terug op mentaliteit en wilskracht en dat is ook een kwaliteit. Dit ligt aan iedereen. Het is een enorme teleurstelling. Zeker omdat ik het gevoel had dat we deze wedstrijd van Roda niet hoefden te verliezen. We hebben in de eerste helft nog aardig gevoetbald, twee prima doelpunten gemaakt. We hadden het goed onder de controle. Tot die 2-2."