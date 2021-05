De Graafschap ziet seizoen compleet mislukken

Drie dagen na de teleurstellende wedstrijd tegen Helmond Sport moest De Graafschap zich alweer herpakken. Via de achterdeur van de nacompetitie die ook nog tot promotie kon leiden, was Roda JC de eerste horde. De vraag vooraf was hoe sterk De Graafschap mentaal en fysiek nog voor de dag zou komen na de mokerslag van woensdag.

Snelle counter

Het antwoord lag zaterdagavond uiteraard op het veld waar De Graafschap probeerde de Limburgers direct terug te dringen. Dat lukte redelijk. De Graafschap zocht de voetballende oplossing en combineerde bij vlagen aardig. Het was Roda dat echter op voorsprong kwam in een scherpe en snelle counter. Dylan Vente rondde beheerst af. Een minuut later was het alweer gelijk door een schot Daryl van Mieghem op aangeven van Roland Baas die de afwezige Jordy Tutuarima verving.

De reacties na de wedstrijd. De tekst gaat eronder verder

Kansen

De Graafschap kreeg een aantal behoorlijke kansen en pakte nadrukkelijk het initiatief. Lieftink en Leemans, in de basis voor Opoku, waren er al dichtbij totdat dezelfde Leemans de bal vlak voor rust panklaar legde voor Van de Pavert. De aanvoerder kopte hard raak bij de tweede paal.

Na rust ging de thuisploeg op jacht naar meer. Uit een scrimmage kregen Van Huizen, Van de Pavert en ook Lieftink de bal er echter niet in. Roda kwam goed weg en vocht zich langzaam weer terug in de spannende wedstrijd die vol strijd zat.

Klap niet te boven

Halverwege de tweede helft maakte de snelle Goppel uit het niets op technisch knappe wijze de gelijkmaker en kort daarop maakte de aanvaller ook de 3-2. Die klap kwam De Graafschap niet meer te boven. Snoei bracht al zijn aanvallers binnen de lijnen met Hamdaoui, Platje, Konings en Opoku. Maar viel hielp dat allemaal niet meer in de rommelige slotfase. Het seizoen is door de uitschakeling jammerlijk mislukt. Volgend seizoen speelt De Graafschap voor het derde jaar op rij in de eerste divisie.