De Graafschap verliest op De Vijverberg en vist naast eredivisie

Het seizoen van De Graafschap is compleet mislukt. In de eerste wedstrijd van de play-offs werd de ploeg van trainer Mike Snoei zaterdag uitgeschakeld door Roda JC. De club uit Doetinchem speelt dus ook volgend seizoen in de eerste divisie.

Drie dagen na de teleurstellende wedstrijd tegen Helmond Sport moest De Graafschap zich alweer herpakken. In de achterdeur van de nacompetitie die ook nog tot promotie kan leiden, was Roda JC de eerste horde. De vraag was hoe sterk De Graafschap mentaal en fysiek nog voor de dag zou komen.

Het antwoord lag zaterdagavond uiteraard op het veld waar De Graafschap probeerde de Limburgers direct terug te dringen. Dat lukte redelijk. Roda kwam echter op voorsprong in een scherpe counter die werd afgerond door Vente. Een minuut later was het alweer gelijk door Van Mieghem op aangeven van Baas.

Kansen

De Graafschap kreeg behoorlijke kansen en pakte nadrukkelijk het initiatief. Dat leidde tot bij vlagen goed voetbal en aardige kansen. Leemans legde vlak voor rust de bal panklaar voor Van de Pavert bij de tweede paal die raak knikte.

Na rust ging de thuisploeg op jacht naar meer. Uit een scrimmage kregen Van Huizen, Van de Pavert en ook Lieftink de bal er niet in. Roda kwam goed weg en vocht zich langzaam weer terug in de spannende wedstrijd.

Klap niet te boven

Goppel maakte uit het niets de gelijkmaker en kort daarop maakte de rappe aanvaller ook de 3-2 voor de Limburgers. Die klap kwam De Graafschap niet meer te boven. Snoei wisselde nog volop aanvallend met Hamdaoui, Platje en Opoku maar viel hielp dat allemaal niet meer in de slotfase. Het seizoen is door de uitschakeling jammerlijk mislukt. Volgend seizoen speelt De Graafschap opnieuw in de eerste divisie.