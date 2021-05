Dames Polar Bears slepen landstitel waterpolo binnen

De waterpolo vrouwen van Polar Bears zijn landskampioen geworden. In twee duels tegen het Goudse GZC Donk was de club uit Ede ook in de tweede wedstrijd te sterk.

Het was ook zaterdagmiddag in Ede weer enorm spannend tussen de twee beste teams van Nederland. Aan de hand van international Simone van de Kraats toonde de ploeg zich effectief en speelde het vanaf de eerste periode geconcentreerd en gevarieerd. In zwembad De Peppel, zonder publiek, ging het net als vrijdagavond in Gouda gelijk op. Toen werd in de slotfase een 9-10 overwinning behaald.

Nu won Polar Bears met 12-10. Na de tweede periode stond GZC Donk nog met 6-5 voor maar de vrouwen van Polar Bears kwamen sterk terug en pakten na 10-10 ook een voorsprong in het laatste part. Het is voor de club uit Ede de zevende landstitel in de geschiedenis.