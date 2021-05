Luuk en Sten krijgen een exclusieve rondleiding in kasteel Biljoen

Kasteel Biljoen in Velp is eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen. Veel bewoners uit de buurt wandelen of fietsen rond het bijzondere rijksmonument, maar mogen niet binnen kijken. De eigenaren die Biljoen in 2009 verkochten, wilden dat het huis particulier bewoond zou blijven. Dat is de reden dat Geldersch Landschap en Kasteelen het kasteel verhuurt en niet opstelt als museum. Alleen bij hoge uitzondering gaan de deuren voor bezoekers open.

Stuczaal kasteel Biljoen Foto: Omroep Gelderland

Rome aan de IJssel

Jorien Jas is conservator bij Geldersch Landschap en Kasteelen. Zij leidt de twee gasten rond door kasteel Biljoen. Hertog Karel van Gelre liet het slot bouwen in 1531. Biljoen had toen al de vierkante plattegrond met de vier karakteristieke hoektorens in de slotgrachten door opeenvolgende eigenaren. Biljoen is beroemd vanwege de grote stuczaal. Jorien Jas bewaart dit hoogtepunt voor het laatst in de rondleiding. “Dit is Rome aan de Waal. Deze zaal is uniek in Nederland en van internationale allure.”

Stuczaal van kasteel Biljoen Foto: Omroep Gelderland

De mooiste zaal van Gelderland

De stuczaal van kasteel Biljoen wordt ook wel de mooiste zaal van Gelderland genoemd. Johan Frederik Willem van Spaen (1746 – 1827) wilde de grote zaal van zijn overgrootvader verfraaien. Hij liet zich daarbij inspireren door zijn reizen naar Rome. Van Spaen was gefascineerd door de thermen, tempels, obelisken en triomfbogen van de oude stad. Hij gaf zijn herinneringen aan Rome een plek in de nieuwe invulling van de grote zaal in kasteel Biljoen. In 1782 waren de stucdecoraties met Romeinse ruïnes en andere taferelen die de klassieke Oudheid symboliseren klaar.

Tapijten in kasteel Biljoen Foto: Omroep Gelderland

Podcast

René Arendsen van het platform Ridders van Gelre ging ook mee met de rondleiding. Hij maakte deze podcast zodat ook andere belangstellenden een glimp kunnen opvangen van kasteel Biljoen. Achtereenvolgens komen de ontvangsthal, de zaal met tapijten uit de zeventiende eeuw, de Anna Paulownazaal, de stuczaal, de zolders en het dak aan bod.