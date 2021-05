Terugkijken in de tijd op historische wandelroute in Tiel

Stadshistoricus Peter Schipper is een van de auteurs van het boek Met pen en penseel door Tiel dat ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de Oudheidkamer is verschenen. "We hebben kunstwerken gevonden die Tiel uitbeelden tussen 1550 en 1920", vertelt hij. "Tot Kassel Duitsland aan toe hebben we die gevonden. Het leuke is dat een afbeelding soms zo de eeuwen overbrugt en een andere keer dan denk je: tja, waar is dat eigenlijk."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Naar aanleiding van het boek is een historische route door de stad gemaakt waarop tien van de afbeeldingen zijn geplaatst. "Ze staan op de plekken waar de kunstenaar gezeten heeft", zegt Schipper. "Het publiek kan dan 100 jaar, 200 jaar, 250 jaar terugkijken in de tijd."

Inspiratie

Soms is de confrontatie met hoe fraai een plek er in het verleden uitzag schrijnend. "Ja, bepaalde plekken zijn er niet mooier op geworden", zegt Schipper met een lachje. "We waren net bij de Oude Haven; ik hoop dat dat bord misschien inspiratie geeft om wat te gaan doen met die plek. Een stad is natuurlijk altijd in verandering en er zijn ook plekken die best mooier zijn geworden."

Want de trots op de stad overheerst bij het project. Schipper: "Ik hoop dat de mensen meekrijgen om liefde voor hun stad te hebben en dat het voordeel heeft voor de stad. Voor de horeca, musea en dergelijke."

Voor dit doel is een folder uitgebracht met de historische route. Ook kan het traject in het weekend gelopen worden onder begeleiding van een gids die er van alles over vertelt.