Burgemeester over verordening rond duel De Graafschap: 'Kunnen geen ellende meer gebruiken'

Zie ook: Rellen bij stadion De Graafschap na mislopen promotie, ME grijpt in

Mensen die er niets te zoeken hebben, kunnen zonder pardon worden weggestuurd. Ook preventief fouilleren is mogelijk. Aanleiding voor de zogenoemde noodverordening, geldig vanaf 17.00 uur tot middernacht, zijn de rellen van afgelopen woensdag. Burgmeester Mark Boumans: "De politie is weer goed aanwezig en voldoende mobiele eenheid om eventuele relschoppers aan te pakken."

Bekijk het gesprek met burgemeester Mark Boumans. De tekst gaat eronder verder

Schrik van de beelden

Zijn alle relschoppers inmiddels opgepakt? "We hebben er gelukkig een hoop kunnen aanhouden, direct na de wedstrijd door heel goed politie-optreden. Maar er waren meer mensen aanwezig dan we daadwerkelijk hebben aangehouden. Wat er is gebeurd was zeer gewelddadig, ongekend voor Doetinchem, ongekend voor de Achterhoek. Ik heb beelden gezien, je schrikt er echt van. Deze groep relschoppers was duidelijk sterk onder invloed en onverschrokken. De mobiele eenheid heeft mij aangegeven dit niet vaak zo meegemaakt te hebben."

'Geen ellende meer gebruiken'

Boumans hoopt dat mensen gewoon thuis blijven. "Dat is voor ons allemaal het beste, want we leven ook nog in een tijd van corona. En we willen een rustige start in de eredivisie, wat mij betreft. Daar kunnen we geen ellende meer bij gebruiken."