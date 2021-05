Kamerleden willen stop op geitengroei: 'Toon leiderschap'

Zie ook: Geitenstop of niet: aantal geiten in Gelderland explosief gestegen

Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal geiten ondanks een geitenstop met 50 procent groeide. "Echt bizar als je bedenkt dat bedacht is om het aantal geiten niet te laten groeien", zegt Eva van Esch van de Partij voor de Dieren.

Laura Bromet van GroenLinks noemt het misleidend dat het überhaupt een geitenstop wordt genoemd. "Je wekt verkeerde verwachtingen. Deze geitenhouders hebben vergunningen om uit te breiden, maar het lijkt in de verste verte niet op een geitenstop."

Geitenhouders die een vergunning hadden toen de stop werd ingevoerd, konden toch uitbreiden. "Deze groei zagen wij wel aankomen", zegt Van Esch.

'Geen geit er meer bij'

Volgens Bromet is er meer actie nodig. "Je ziet dat de veestapel groeit als er geen beperkingen zijn. Het wordt tijd om landelijk een grens in te stellen: zoveel geiten zijn er en er komt geen geit meer bij."

De geitenstop is ingevoerd omdat omwonenden een groter risico lopen op longontsteking. Het onderzoek dat nog beter moet aantonen waar dat precies door komt, is vertraagd en komt niet voor 2024.

"Als uit bestaand onderzoek al blijkt dat twee miljoen mensen een grotere kans hebben op longontsteking, hoeveel onderzoek wil je dan nog hebben? Je kan eindeloos blijven onderzoeken om te traineren, je kan ook gewoon leiderschap tonen", stelt Bromet.

De Partij voor de Dieren stelde al vragen aan de minister. "Die zijn nog niet beantwoord. Dinsdag roep ik daarom de minister naar de Kamer om mondeling uitleg te geven", aldus Van Esch.

Provincie spreekt met experts

Komende woensdag komen specialisten uitleg geven bij de provincie Gelderland. Dat is mede op verzoek van de SGP. "Het is een heel lastig dossier, want het is zo onzeker wat er nu allemaal speelt", zegt Statenlid Gerrit Averesch.

Hij doelt vooral op het onderzoek dat is vertraagd tot 2024. "Het kan aan zoveel liggen, er is echt niemand geholpen met die vertraging. Kun je een sector zo lang op slot houden voordat er duidelijkheid is?", vraagt Averesch zich af. "Als het RIVM niet kan aangeven wanneer ze met resultaten komen - en of ze 2024 halen - vind ik het onverantwoord om een sector in een wurggreep te houden."