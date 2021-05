Stille tocht voor doodgestoken Eduard

De vermoedelijke dader is een 24-jarige Arnhemmer. Hij meldde zich diezelfde avond bij de politie. Eduard is de vriend van de bewoonster van het huis in de Dragonstraat. Die zondagavond kwam ook de ex van de vrouw daar langs. Het lijkt erop dat de twee mannen ruzie kregen met de dodelijke steekpartij tot gevolg.

Bekijk de reportage over de stille tocht. De tekst gaat eronder verder

De stille tocht ging door de wijk Malburgen-Oost naar de Dragonstraat, waar de dodelijke steekpartij plaatsvond. Familieleden, collega's en vrienden van Eduard liepen met fakkels en ballonnen in de tocht mee. Bij het huis in de Dragonstraat werden bloemen neergelegd.

Ook burgemeester Ahmed Marcouch liep mee. "We hebben toch iemand uit onze gemeenschap door het toedoen van geweld en het dragen van wapens verloren", zegt de burgemeester. "De stille tocht toont ook aan hoe groot het verdriet is van de familie, de buurt en de vrienden. Indrukwekkend om dat te zien."

Eerder mis in de straat

Het is niet de eerste keer dat er iets gruwelijks gebeurde in de Dragonstraat in Arnhem. In 2018 doodde Tefvik G. zijn 12-jarige zoon Bekiro met een zwaard. Zijn 15-jarige broer Emre wist te ontvluchten aan zijn vader.