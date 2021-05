Bijzondere operatie: bedrijf zet heli in voor nieuwe dakbedekking

Volgende week wordt een nieuwe daklaag op het bedrijf in 's-Heerenberg aangebracht. "Gezien de oppervlakte van het pand is het niet mogelijk om het dakmateriaal met een hijskraan naar boven te hijsen. Daarom doen we het met een helikopter. Dat is qua efficiëntie het meest haalbare", legt Van Zantvoort uit.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

"Voor onze sector is het in mijn beleving de eerste keer dat dit gebeurt", aldus de directeur van het Winterswijkse dakbedekkingenbedrijf. "De helikopter komt uit Harskamp. Dat bedrijf is gespecialiseerd in dit soort vluchten."

Om de drie kwartier bijtanken

Er komt heel wat kijken bij deze operatie. "De helikopter moet om de drie kwartier bijtanken. De piloten werken afwisselend, in meerdere shifts." Er is bewust voor het weekend gekozen. "Het pand is leeg, het terrein is afgesloten en er zijn geen mensen aan het werk", verklaart Van Zantvoort.

De klus is vanochtend begonnen. "We gaan door tot 21.00 uur." Dan is de operatie als het goed is afgerond.