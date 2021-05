Elmo Lieftink herpakt zich bij De Graafschap: 'Geen tijd voor een rouwmoment'

De Graafschap maakt zich op voor de eerste finale van de play-offs. Vanavond moet in Doetinchem eerst Roda JC worden verslagen om de hoop op promotie levend te houden. Herstellen van de horrorwedstrijd tegen Helmond is er niet bij. "Er is geen rouwmoment", zegt Elmo Lieftink.

De middenvelder komt uit Deventer, de stad van Go Ahead Eagles. Het is ook de club die hij vorig jaar verruilde voor De Graafschap. Maar omdat de Achterhoekers hopeloos faalden in de afwerking, ging Go Ahead er met de promotie vandoor. Dat gebeurde op doelsaldo en daarmee kende de competitie een ronduit bizarre ontknoping in de strijd om de cruciale tweede plaats.

Respect

Twee broers van Elmo Lieftink zijn fanatieke fans van The Eagles. "Nee, ik heb ze niet gefeliciteerd", zegt de robuuste middenvelder die voor trainer Snoei altijd een vaste waarde is dit seizoen. "Daar ging het ook niet over. Zij hebben juist mij een berichtje gestuurd en gerespecteerd dat dit voor mij nu heel moeilijk en zuur is. Het is fijn voor hen, dat wel."

De Graafschap had geen enkele rekening gehouden met het scenario. Twee wedstrijden kregen de Superboeren om of van Jong Ajax of Helmond Sport te winnen. "We hadden het natuurlijk moeten afmaken. Ook tegen Cambuur kregen we nog goede kansen om drie punten te pakken. Als we één goal meer hadden gemaakt in één van die drie wedstrijden waren we er geweest."

Kans aangrijpen

Kapot en lamgeslagen druppelden de spelers een dag na de anti-climax tegen Helmond Sport De Vijverberg binnen. "Je praat er met zijn allen over en moet je gewoon herpakken. Er is geen rouwmoment, want zaterdag moeten we er weer staan. Je hebt geen keus. Eerst moeten we nu van Roda winnen en dan zien we wel weer verder naar donderdag. Er is nog steeds kans en die moet je aangrijpen."

Lieftink heeft daar vertrouwen in, ondanks het matige voetbal van de afgelopen weken dat weer leidde tot een zwakke serie met nu drie gelijke spelen op rij. "Die knop moet om en ik denk dat we weerbaar zijn. Dat merk ik in de groep. We hadden het toch al weer snel over Roda. Of ik op mijn tandvlees loop na zoveel wedstrijden? Ik voel me fit. Ik kan echt nog wel drie wedstrijden spelen', zegt de middenvelder die al tien keer scoorde en zeker kan terugkijken op een sterk seizoen.

Prima potten

"Roda heeft zich inderdaad al weken op deze play-offs kunnen richten. Wij hebben er geen rekening mee gehouden. Maar de knop moet gewoon om. We hebben in de competitie twee keer van ze gewonnen. Dat waren prima potten. We moeten het nu nog een derde keer doen", besluit Lieftink.

De Graafschap kan vanavond nog niet beschikken over Julian Lelieveld en Danny Verbeek. De twee basisspelers ontbraken woensdag ook al tegen Helmond Sport. Ze herstellen van een positieve corona uitslag en zitten dus niet bij de selectie.

Bij Roda JC zijn twee oud-spelers van De Graafschap actief. Robert Klaasen geldt als een vaste basisspeler in het elftal van de Gelderse coach Jurgen Streppel. Fabian Serrarens zit meestal op de bank bij de Limburgers.