NEC blijft zicht houden op eredivisie na zege op Almere City

De volgende tegenstander is Roda JC, dat De Graafschap uitschakelde. Donderdag is dat duel in de Nijmeegse Goffert.

NEC begon zonder Dirk Proper en Elayis Tavsan, die afhaakte in de warming up. NEC begon heel matig en werd overlopen door Almere, dat al snel scoorde via Verheydt. Maar na ingrijpen van de VAR ging dat niet door. Koolwijk nam een prachtige vrije trap, die Mattijs Branderhorst net uit de kruising kon tikken. NEC stelde daar weinig tegenover, totdat er opeens een strafschop werd gegeven toen Receveur een overtreding maakte op Javier Vet. Maar Jordy Bruijn, normaal altijd trefzeker vanaf elf meter, zag zijn slappe schot gestopt door doelman Woud.

Jordy Bruijn mist vanaf elf meter Foto: Omroep Gelderland

Daarna nam Almere weer het initiatief, maar NEC sloeg toe in de counter. Jonathan Okita begon aan een solo die hij knap afrondde met een uithaal in de korte hoek. De aanvaller pegelde kort daarop bijna de 0-2 binnen, maar Woud redde knap. Vervolgens kreeg NEC weer een strafschop voor een overtreding op Rens van Eijden. En bij poging twee trof Bruijn wel doel: 0-2. Dat was ook de ruststand.

Jordy Bruijn schiet bij zijn tweede poging van elf meter wel raak Foto: Omroep Gelderland

De thuisploeg probeerde na rust direct iets te forceren. NEC trok zich terug en gokte op de counter. Almere leek aangeslagen, want van het goede spel van de eerste helft was weinig meer over. Twintig minuten voor tijd viel de beslissing toen Javier Vet een voorzet van Cas Odenthal binnen tikte.

Javier Vet viert de 0-3 Foto: Omroep Gelderland

Kort daarop werd het zelfs nog 0-4 door de ontketende Okita.