Vitesse-talent Daan Huisman komt altijd terug naar Huissen

De 18-jarige middenvelder uit Huissen begon zijn carrière bij RKHVV. "Ik ben hier begonnen op mijn vierde. Ik ging naar de F11 en heb de hele F-jes doorlopen. Daarna een jaar in de E en toen in de D2 opgepikt door Vitesse. Ik heb hier zeven jaar gespeeld. Het is heel vertrouwd om hier terug te zijn. Huissen blijft speciaal voor mij. Ik ben hier geboren en getogen."

Doorbraak

Vorige zomer kreeg Huisman zijn kans bij het eerste elftal van Vitesse. "Ik heb voordat de voorbereiding begon al voor mezelf getraind met een personal trainer, drie weken volle bak. Ik ben een speler die zich aan het niveau op kan trekken. Ik had een week nodig en toen merkte ik dat ik echt mee kon en dat ik het niveau aan kon. De voorbereiding liep supergoed. Ik had vier doelpunten en vier assists, dat is mooi voor een middenvelder. De trainer was tevreden en ik mocht bij de selectie blijven. Dat was ook mijn doel."

Debuut

"Tegen Sparta maakte ik mijn debuut en daarna stond ik tegen ADO voor het eerst in de basis. Ik stond drie wedstrijden in de basis en mocht vaak invallen. We wonnen ook de topper van PSV en stonden lange tijd tweede. We hadden na de winterstop een klein dipje, maar nu gaan we Europa in."

Daan Huisman op het veld van zijn oude club. Foto: Omroep Gelderland



De middenvelder is veelzijdig. "Ik kan alle posities spelen, maar het beste is als ik één van de twee aanvallende middenvelders ben met een controlerende middenvelder erachter. Rechts of links maakt dan niet uit. Ik ben geen traditionele nummer tien, die moet ook dribbelen en zo ben ik niet echt. Ik ben wel trots op dit seizoen. Ik merk dat ik veel geleerd heb en dat ik echt een stap heb gemaakt. Maar ik ben er nog lang niet. Ik moet nog veel leren."

Gebonden aan Huissen

De middenvelder wil eerst een basisplaats veroveren bij Vitesse. En misschien komt het later nog een keer tot een mooie transfer. "Ik ben wel gebonden aan Huissen. Maar het is niet zo dat ik denk dat ik de rest van mijn leven hier moet blijven. Misschien moet ik Huissen wel een keer verlaten, maar ik kom altijd terug."