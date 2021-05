Geiten en gezondheidsklachten: pas in 2024 is er duidelijkheid

Zie ook: Geitenstop of niet: aantal geiten in Gelderland explosief gestegen

Paul van der Krogt krijgt weinig lucht, heeft maar weinig energie en weet dat hij géén astma heeft. "Mijn vermoeidheid is vrij extreem", zegt de omwonende van een geitenhouderij in Gendt. "Na het uitlaten van de hond moet ik een uurtje bijkomen. En mijn vrouw had vorig jaar een dubbele longontsteking", klinkt het vrijdag in De Week van Gelderland.

Buurtgenoten kampten met soortgelijke klachten en wezen op het nabije geitenbedrijf, met destijds een paar honderd maar nu ongeveer 2200 geiten. En vergelijkbare verhalen over gezondheidsproblemen in de buurt van geitenhouders zijn ook elders niet van de lucht. Onderzoek door het RIVM toonde in 2017 inderdaad een verband aan.

Onduidelijk

In Eibergen krijgt geitenhouder Martin Tuinte geen klachten van zijn buren. Hij wijst er op dat het precieze oorzakelijke verband nog steeds onduidelijk is en heeft daarmee hoogleraar Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc aan zijn zijde.

"Er is een duidelijk verhoogde kans voor klachten binnen een straal van 2 kilometer rond van geitenhouderijen", zegt de hoogleraar. Hoe dichterbij mensen wonen, hoe eerder er klachten ontstaan. "Maar de oorzaak is nog niet bekend. Het is een probleem waarvan we nog niet alles weten, en dan maakt het nemen van maatregelen heel moeilijk."

Verleende vergunningen

De melding van het RIVM in 2017 was voor de provincie Gelderland aanleiding voor een 'geitenstop'; er mochten in onze provincie geen dieren mee bijkomen. Dat er tóch tienduizenden geiten bij kwamen, wijt Peter Drenth aan vergunningen die al voor 2017 waren verleend of in gang waren gezet. "Geitenhouders die nu iets aanvragen, krijgen nul op het rekest", aldus Drenth.

In Gendt ziet Paul van der Krogt graag een totaalverbod op het houden van geiten. De gedeputeerde noemt dat een heel heftig besluit dat alleen de Tweede Kamer kan worden genomen. "Een provincie of gemeente kan niet zeggen 'in dit land houden wij geen geiten meer'. Dat moet uit Den Haag komen."

'Liever gisteren'

Nader onderzoek geeft wellicht de benodigde munitie voor een verbod. Maar dat onderzoek laat op zich wachten. Drenth: "Ik had het liever ook gisteren gehad. Maar door de drukte bij het RIVM door corona, wordt het 2024 voor we meer weten. Het is heel erg complex."

Deze maand praat Provinciale Staten van Gelderland wel met belanghebbenden over de geitenkwestie.

