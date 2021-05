NEC'er El Karouani kan mooie transfer maken

Elayis Tavsan en Bart van Rooij liggen goed in de markt, maar Souffian El Karouani lijkt zeker een transfer te kunnen maken. "Ja, ik hoor dat ook. Dat hoort bij voetbal, maar ik wil eerst lekker de play-offs voetballen en de finale halen en winnen. Clubs weten hoe het zit, dat is tussen de clubs."

El Karouani is nummer één geworden in het klassement van de beste speler van de eerste divisie. "Ja, ik kreeg Appjes van mensen die mij daarop aanspraken. Het is toch een lekker gevoel en iets moois om te bereiken in mijn eerste echte jaar in het betaald voetbal. Want vorig jaar was ik er wel bij, maar dit jaar heb ik alles gespeeld. Mooi om dit dan te behalen."

"Maar het belangrijkste is om nu een prijs te halen met de club. Ik denk dat wij alle drie de wedstrijden in de play-offs moeten kunnen winnen. Te beginnen morgen om negen uur in Almere. Daar gaan wij alles voor doen. Als je ze onder druk zet, spelen ze snel de lange bal op die spits. Maar wij kijken niet teveel naar Almere, we gaan ons eigen ding doen."