De Apenheul gaat weer open: 'Vanaf vrijdag iedereen welkom'

Onderhoud, schoonmaak: in alles worden de puntjes op de 'i' gezet. "Wij beginnen met de seizoenkaarthouders op woensdag en donderdag", vertelt Noesjka Verheij van de Apenheul in Apeldoorn. "Vanaf vrijdag kan iedereen weer komen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bij veel parken is het grote onderhoud al lang gedaan. Andere jaren wordt dit ook vaak in de winterperiode gedaan. Parken die normaal in de winter sowieso niet geopend zijn voor publiek missen nu toch al wel zo'n week of zes van het seizoen. Een deel van het onderhoud is om die reden daarom soms zelfs al naar voren gehaald. Het is een manier om personeel aan het werk te houden.

Personeel aannemen

Toch moest er vorig jaar personeel worden ontslagen bij de Apenheul. Uiteindelijk ging het park wel open, maar twee maanden later dan normaal. Een aantal mensen in vaste dienst moesten vertrekken en er waren ook minder flexkrachten aan het werk.

Toch wordt er nu ook weer personeel aangenomen. "We hebben natuurlijk naast het vaste personeel ook flexmedewerkers en seizoenmedewerkers nodig, zodra de deuren weer open zijn", legt Verheij uit. "Die konden we eerder helaas niet aannemen en nu moeten we ze snel werven en plannen."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis