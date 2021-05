Mooie en geslaagde Eibertjesdag 2.0

Onder prima weersomstandigheden en langs mooie wandel- en fietsroutes door Nunspeet was er vrijdag 14 mei in Nunspeet Eibertjesdag 2.0.

Traditioneel is er de dag na Hemelvaartsdag in het centrum van Nunspeet Eibertjesdag. Duizenden mensen weten dan de weg naar Nunspeet te vinden en genieten van de klederdracht, de kramen en de gezelligheid in Nunspeet.

Net al vorige jaar kon er in verband met de coronamaatregelen geen Eibertjesdag plaatsvinden zoals we dat al vele jaren in Nunspeet gewend zijn. Nunspeet uit de kunst kwam daarom op het idéé om een Eibertjesdag 2.0 te organiseren.

De mooie natuur rond Nunspeet was op deze dag het decor van het verhaal rond Eibertje. Door de natuur heen had de organisatie mooie wandel- en fietsroutes gemaakt waar onderweg van alles te zien was.

Langs de routes kon men genieten van de klederdracht van Nuwenspete die hun medewerking hadden verleend aan deze dag. Zo konden de mensen toch nog genieten van de klederdracht en het ambachtelijke werk.

De organisatie kijkt terug op een mooie en geslaagde dag waar de bezoekers.