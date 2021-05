Zwemmen buiten het seizoen mogelijk blijvertje voor buitenbaden

"Ik sta daar zeker niet negatief tegenover", antwoordt badmeester en coördinator Bram Dorland van buitenzwembad de Hangmat In Rheden op de vraag of het zwembad volgend jaar misschien ook wat vroeger opengaat. "We merken wel dat er veel mensen zijn die zeggen: volgend jaar weer, hè?"

Geen spijt

Het zwembad opende dit jaar drie weken eerder dan gepland, op 10 april. Op dat moment was het buiten nog kouder dan de temperatuur van het water dat op 21 graden wordt gehouden. "We hebben zeker geen spijt van het besluit om eerder open te gaan. Het jaar is daardoor lang niet zo tegengevallen als we hadden gevreesd."

Of er volgend jaar in april weer kan worden gezwommen, is niet met zekerheid te zeggen. "Dat moeten we eerst nog goed gaan evalueren, wat de extra baten en kosten zijn. Maar we kijken wat kan. Wat mij betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar."

Stoken

Ook zwembad De Byvoorde in Wehl staat open voor de verruiming van de openingstijden, zegt bedrijfsleidster Monique Loda. "We zijn in principe twintig weken per jaar open, dat kunnen er zeker meer worden als het financieel kan." Een heel jaar rond het buitenbad openen zal niet haalbaar zijn. "Het is een verwarmd buitenbad en wanneer het gaat vriezen dan stoken we ons hier de moeder, dus dat zal lastig zijn."

Mooiweerzwemmers

Ook de buitenbaden in Nijmegen gingen eerder open dit jaar. Op 6 april kon er weer buiten gezwommen worden bij het Sportfondsenbad in Nijmegen West. "Het is wel erg weersafhankelijk", zegt directeur Heino Jacobs. "Of we volgend jaar weer eerder open willen ligt dus deels aan het weer, maar ook aan de maatregelen, wat er dan weer mogelijk is voor onze binnenbaden. Want de mooiweerzwemmers krijg je op deze manier alsnog niet naar het bad."

